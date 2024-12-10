Ρωσία: Πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης»

Η Μόσχα πλησιάζει τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» (σ.σ πόλεμος στην Ουκρανία), ενώ ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει δυνητική κατάρρευση, υποστήριξε την Τρίτη ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν, «δεξί χέρι» του Βλαντίμιρ Πούτιν (φωτό κέντρο).



«Η κατάσταση στην πρώτη γραμμή δεν είναι υπέρ του Κιέβου. Έχουμε την πρωτοβουλία σε όλους τους τομείς και είμαστε κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και το καθεστώς Ζελένσκι έχει χάσει τη νομιμοποίησή του, μαζί με την ικανότητα να συνάπτει συμφωνίες», ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Razvedchik.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με τον Ναρίσκιν, όλες οι προσπάθειες για δημιουργία αστάθειας στη Ρωσία απέτυχαν. «Ο λαός κατανοεί ότι δεν πολεμάμε ενάντια στη χούντα του Κιέβου, αλλά ενάντια στη συλλογική Δύση και η ελευθερία και η κυριαρχία μας διακυβεύονται σε αυτή την αντιπαράθεση», σημείωσε ο επικεφαλής της SVR σύμφωνα με το TASS.«Ο στρατηγικός στόχος της Δύσης στη σύγκρουση της Ουκρανίας ήταν απολύτως σαφής — να μας επιβάλει έναν πόλεμο φθοράς για να διχάσει τη ρωσική κοινωνία και να δημιουργήσει συνθήκες για μια ‘’έγχρωμη επανάσταση’’… και από τη στιγμή που λένε ότι ‘’θα παλέψουν μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό’’, και από τη στιγμή που δεν θα μείνουν Ουκρανοί, τα έθνη της Βαλτικής, οι Ανατολικοευρωπαίοι, και αργότερα οι Γερμανοί, θα αναγκαστούν να συμμετάσχουν στον αγώνα ενάντια στην ‘’τρομακτική ρωσική αρκούδα’’», σημείωσε ο Ναρίσκιν. «Οι παγκοσμιοποιητικές δυνάμεις έχουν ήδη τις τεχνολογίες που χρειάζονται για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στους απλούς ανθρώπους και να ασκήσουν πίεση στις τοπικές ελίτ», πρόσθεσε.Ο διευθυντής του SVR δήλωσε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων «όχι μόνο θα αποτύχει να εξαντλήσει τους πόρους της Ρωσίας, κάτι στο οποίο στοχεύουν η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο, αλλά θα φέρει τη Δύση πιο κοντά στη δική της ήττα». «Παρά τις κυρώσεις και την κλοπή των κρατικών μας περιουσιακών στοιχείων, η ρωσική οικονομία αναπτύσσεται και οι προσπάθειες υποκατάστασης των εισαγωγών συνεχίζονται με υψηλό ρυθμό, ιδιαίτερα στους τεχνολογικούς τομείς», παρατήρησε. «Νέοι οδοί logistics εμφανίζονται και οι οικονομικοί μας δεσμοί με μη δυτικές χώρες, κυρίως στην Ευρύτερη Ευρασία, ενισχύονται», κατέληξε ο Ναρίσκιν.

