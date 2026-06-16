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Έγραψε ιστορία ο Δώνης: Ο πρώτος Έλληνας προπονητής με βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ

Η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 και χάρισε στον Γιώργο Δώνη ξεχωριστή θέση  

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Δώνης

Ο Γιώργος Δώνης πρόσθεσε το όνομά του σε μια ξεχωριστή σελίδα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Σαουδική Αραβία στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στην Ουρουγουάη και απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Έλληνα τεχνικό να γίνεται ο πρώτος προπονητής από τη χώρα μας που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο 56χρονος προπονητής έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας που κάθεται στον πάγκο ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια. Σε αντίθεση όμως με τη διοργάνωση του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την παρουσία της χωρίς να καταφέρει να πάρει κάποιον βαθμό, ο Δώνης συνδύασε το ντεμπούτο του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή με ένα ιστορικό αποτέλεσμα.

Πέρα από τον βαθμό, η εικόνα της ομάδας του ήταν εκείνη που κέρδισε τις εντυπώσεις. Με ξεκάθαρο πλάνο, πειθαρχία και σωστή τακτική προσέγγιση, η Σαουδική Αραβία κοίταξε στα μάτια έναν αντίπαλο με τεράστια παράδοση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έστειλε μήνυμα ενόψει της συνέχειας του ομίλου.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γιώργος Δώνης Μουντιάλ 2026 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη
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