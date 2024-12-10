Το Ιράν δεν αποδυναμώθηκε μετά την ανατροπή του προέδρου και συμμάχου του Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία, δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

«Δεν αποδυναμωθήκαμε και η ισχύς του Ιράν δεν μειώθηκε», σημείωσε ο Χοσεΐν Σαλαμί σε δηλώσεις που έκανε σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών των μελών του ιρανικού κοινοβουλίου.

Το Ιράν και η Ρωσία στήριξαν την κυριαρχία του Άσαντ στη Συρία μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα το 2011 προσφέροντας στρατιωτική υποστήριξη, προσωπικό και αεροπορική δύναμη. Η Τεχεράνη ανέπτυξε Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στη Συρία για να διατηρηθεί στην εξουσία ο σύμμαχός της και να διατηρηθεί ο «Άξονας της Αντίστασης» στο Ισραήλ και στην επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η πτώση του Άσαντ έχει διαβρώσει την ικανότητα της Τεχεράνης να προβάλλει την ισχύ της και να διατηρήσει το δίκτυό της παραστρατιωτικών οργανώσεων στην περιοχή, ιδιαίτερα στο συμμαχικό της σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ στον Λίβανο, το οποίο συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

«Η ανατροπή του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) δεν έχει βγει από την ημερήσια διάταξη», σημείωσε ο Σαλαμί κατά την συνεδρίαση αυτή του ιρανικού κοινοβουλίου που αποσκοπούσε να συζητηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία.

Ο Σαλαμί πρόσθεσε ότι δεν έχουν παραμείνει ιρανικές δυνάμεις στη Συρία.

Μετά την πτώση του Άσαντ από την εξουσία, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε σε εθνικό διάλογο για να σχηματιστεί μια συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί όλα τα τμήματα της συριακής κοινωνίας.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχατζερανί ζήτησε εξάλλου σήμερα «σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», σημειώνοντας ότι ο συριακός λαός πρέπει να αποφασίσει μόνος του για τη μοίρα του.

Το Ιράν καταδίκασε επίσης σήμερα χαρακτηρίζοντας παραβίαση του δικαίου την ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων στην ουδέτερη ζώνη του Γκολάν, δίπλα στο τμήμα του συριακού υψιπέδου που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, χωρίζει τη Συρία από το Ισραήλ και θεωρείται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη βάσει συμφωνίας του 1974.

«Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφορη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

