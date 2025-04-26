Συρία: Δωρεά 220.000 τόνων σιτηρών από το Ιράκ

Το Ιράκ θα στείλει 220.000 τόνους σιτηρών στη Συρία ως «δωρεά», όπως μετέδωσαν χθες Παρασκευή συριακά μέσα ενημέρωσης που επισημαίνουν ότι η πρώτη παρτίδα έχει φθάσει ήδη στο Ντέιρ Εζόρ.

Τον προηγούμενο μήνα, η Συρία είχε αγοράσει περίπου 100.000 τόνους σιτηρών, στην πρώτη μεγάλη προσφορά που υποβλήθηκε από τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό.

Αξιωματούχοι της μεταβατικής κυβέρνησης του Άχμεντ αλ Σάρα λένε πως παρότι οι εισαγωγές σιτηρών και άλλων βασικών αγαθών δεν υπόκεινται στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και ο ΟΗΕ, οι δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για εμπορικές συμφωνίες έχουν αποτρέψει διεθνείς προμηθευτές να πωλούν στη Συρία.

Η Ρωσία και το Ιράν, δύο σημαντικοί υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος εκδιώχθηκε από ισλαμιστές αντάρτες τον Δεκέμβριο, παρείχαν μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο ποσοστό σιτηρών και πετρελαϊκών προϊόντων στη Συρία, αλλά σταμάτησαν μετά την ανατροπή του καθεστώτος.

Ένα πλοίο που μετέφερε σιτηρά έφθασε στη Λαττάκεια, γνωστοποίησε την Κυριακή η μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας, στην πρώτη παράδοση φορτίου σιτηρών μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

