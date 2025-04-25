Την υποστήριξή του για τη μετάβαση της Συρίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο συριακός λαός θα δει ξανά ειρήνη και ευημερία μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας και στερήσεων, εξέφρασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη, Ευάγγελος Σέκερης, στη σημερινή ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία.
Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την παρουσία του μεταβατικού υπουργού Εξωτερικών της Συρίας Asaad al-Shibani, επανέλαβε ότι η πολιτική μετάβαση της Συρίας πρέπει να είναι πλήρως περιεκτική και υπό την ηγεσία και ιδιοκτησία της Συρίας, καθώς η δικαιοσύνη και η λογοδοσία παραμένουν κρίσιμες. Επιπλέον, προτρέπεται να διατηρηθεί ζωντανός ο Εθνικός Διάλογος για την έκφραση των ανησυχιών και των φιλοδοξιών όλων των κοινοτήτων.
Ο ίδιος εξέφρασε την προθυμία να χαιρετίσει τη δημοσίευση της διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας έρευνας σχετικά με την αποκρουστική βία στην παράκτια περιοχή στις αρχές Μαρτίου.
At today’s UNSC briefing on Syria, PR of 🇬🇷 Ambassador @evasekeris:— Greece to the United Nations (@GRUN_NY) April 25, 2025
