Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διόρισε ένα πρώην μέλος του επιτελείου του στη Γερουσία, ως ανώτατο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει μια σημαντική αναμόρφωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με στόχο να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός εφαρμόζει πιστά τις προτεραιότητες του Τραμπ «Πρώτα η Αμερική» και ο διορισμός του νέου αξιωματούχου έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται μια όλο και πιο τεταμένη σχέση με την Ευρώπη, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, να πιέσει τους συμμάχους για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ και να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Λούις Μπόνο, ανώτερος αξιωματικός του υπουργείου εξωτερικών που υπηρετούσε ως ανώτερος υπάλληλος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ενημέρωσε το προσωπικό την Παρασκευή ότι ο Μπρένταν Χάνραχαν θα αναλάβει τον ρόλο του.

«Η πολύτιμη εμπειρία του Μπρένταν στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά και στη Γερουσία, τον καθιστά έτοιμο να αναλάβει την αναδιοργάνωση του Τμήματος και να προωθήσει με επιτυχία την ατζέντα του Υπουργού σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής», ανέφερε ο Μπόνο.

Δεν διευκρινίστηκε το ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του Χάνραχαν στο γραφείο του Ρούμπιο ή το αν έχει άμεση εμπειρία στην εξωτερική πολιτική. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Χάνραχαν προσελήφθη για μια μικρή περίοδο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το Reuters εξηγεί ότι η θέση ενός «ανώτερου αξιωματούχου, ως γενικού γραμματέα» συνήθως είναι προσωρινή.

Ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ο Χάνραχαν είναι «ένας ταλαντούχος, διακεκριμένος επαγγελματίας που έχει τεράστια εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ασκώντας εμπορική διπλωματία». «Θα φέρει μια σημαντική οικονομική προοπτική στο γραφείο, θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αναδιοργάνωση και θα συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική», είπε.

Η θέση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που θα καλύψει ο Χάνραχαν παίζει συνήθως πρωταγωνιστικό και κεντρικό ρόλο στη συνεργασία της Ουάσιγκτον με ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Από τότε που ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που υπηρετούσαν σε αυτόν τον ρόλο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διπλωματία της Ουάσιγκτον με την Ευρώπη και στη διαχείριση των σχέσεων με τη Ρωσία.

Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τη Ρωσία διεξήχθησαν μέχρι στιγμής από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ και στενό του φίλο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος πραγματοποίησε την τέταρτη επίσκεψή του στη Μόσχα την Παρασκευή για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι οι Ρώσοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη εμπειρίας της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ. Ο Γουίτκοφ είναι ένας δισεκατομμυριούχος που ασχολείται με τα ακίνητα, ο οποίος δεν είχε διπλωματική εμπειρία πριν ενταχθεί στην ομάδα του Τραμπ τον Ιανουάριο. Επίσης, ο νεοδιορισμένος Χάνραχαν φαίνεται να έχει μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στην εμπορική διπλωματία.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει ανατρέψει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, πιέζοντας την Ουκρανία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, ενώ χαλάρωσε πολλά από τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση Μπάιντεν για να τιμωρήσει τη Ρωσία για την εισβολή της στη γείτονά της.

