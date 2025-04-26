Σφραγίστηκε το φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο περίμεναν για ώρες στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ποντίφικα πριν σφραγιστεί το φέρετρο απόψε, ενώ το Βατικανό κάνει τις τελευταίες προετοιμασίες για την κηδεία του αύριο Σάββατο, μια εκδήλωση στην οποία θα παραστούν 50 αρχηγοί κρατών και 10 μονάρχες.

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου έκλεισε στις 2:30 π.μ. και άνοιξε ξανά τρεις ώρες αργότερα για να φιλοξενήσει το τελευταίο μέρος από τα τεράστια πλήθη των πενθούντων που περίμεναν υπομονετικά να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών τη Δευτέρα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Βασιλική έκλεισε στις 7 μ.μ. και το φέρετρο του πάπα σφραγίστηκε στις 8 μ.μ. (9 μ.μ. ώρα Ελλάδας) σε μια ιδιωτική τελετή στην οποία παρέστησαν ανώτεροι καρδινάλιοι.

Ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ, ο camerlengo που διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις του Βατικανού μέχρι την εκλογή νέου πάπα, προέδρευσε της τελετής σφράγισης του φέρετρου που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Η νεκρώσιμη λειτουργία του Φραγκίσκου θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. (11 π.μ. ώρα Ελλάδας) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το Σάββατο και αναμένεται να προσελκύσει 200.000 προσκυνητές. Στο τέλος της τελετής, το απλό, ξύλινο φέρετρο θα μεταφερθεί πρώτα εντός του ναού και στη συνέχεια στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε, όπου και θα γίνει η ταφή, όπως ο ίδιος ο Πάπας είχε ζητήσει, πρόκειται για μια απόσταση περίπου μισής ώρας.

