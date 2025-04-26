Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «μια καλή μέρα για συνομιλίες και συναντήσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social από την Ρώμη, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη νεκρώσιμη λειτουργία του Πάπα Φραγκίσκου αύριο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Τραμπ έγραψε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είναι «πολύ κοντά σε μια συμφωνία», προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές «θα πρέπει τώρα να συναντηθούν» για να «το τελειώσουν». Ανέφερε επίσης ότι «τα περισσότερα από τα σημαντικά σημεία έχουν συμφωνηθεί» και ζήτησε να σταματήσει «η αιματοχυσία τώρα», υποσχόμενος ότι η κυβέρνησή του «θα είναι όπου είναι απαραίτητο για να διευκολύνει τον τερματισμό του σκληρού και παράλογου πολέμου».

