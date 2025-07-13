Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία του Έσσεξ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έχουν σπεύσει στο σημείο και χειρίζονται το περιστατικό ως σοβαρό συμβάν

Έσσεξ

Μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πύρινη σφαίρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία του Έσσεξ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έχουν σπεύσει στο σημείο και χειρίζονται το περιστατικό ως σοβαρό συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είναι τύπου Beechcraft B200, μήκους 12 μέτρων, και είχε αναχωρήσει με προορισμό τη Λέλυσταντ στην Ολλανδία.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Μας ειδοποίησαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα για σύγκρουση που αφορούσε ένα μικρό αεροσκάφος. Εργαζόμαστε από κοινού με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες».

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος Βρετανία Συντριβή αεροσκάφους
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark