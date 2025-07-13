Μικρό επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πύρινη σφαίρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

BREAKING - A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball.#London #England #planecrash #Wimbledon pic.twitter.com/sDkepSiSGq July 13, 2025

Η αστυνομία του Έσσεξ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έχουν σπεύσει στο σημείο και χειρίζονται το περιστατικό ως σοβαρό συμβάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είναι τύπου Beechcraft B200, μήκους 12 μέτρων, και είχε αναχωρήσει με προορισμό τη Λέλυσταντ στην Ολλανδία.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Μας ειδοποίησαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα για σύγκρουση που αφορούσε ένα μικρό αεροσκάφος. Εργαζόμαστε από κοινού με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες».

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.