Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους παιδιά, σκοτώθηκαν την Κυριακή σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Γάζα, την ώρα που προσπαθούσαν να συλλέξουν νερό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι ο πύραυλος χτύπησε σε λάθος σημείο, «δεκάδες μέτρα μακριά από τον στόχο», και εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια αμάχων.

Η επίθεση έπληξε σημείο διανομής νερού στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, προκαλώντας τον θάνατο έξι παιδιών και τον τραυματισμό 17 ακόμη ανθρώπων, δήλωσε ο γιατρός Άχμεντ Αμπού Σαϊφάν από το νοσοκομείο Al-Awda.

Οι ελλείψεις νερού στη Γάζα έχουν επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω διακοπής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης και αποχέτευσης εξαιτίας έλλειψης καυσίμων, με τους κατοίκους να βασίζονται σε αυτοσχέδια σημεία συλλογής νερού.

Λίγες ώρες αργότερα, 12 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε αγορά στη Γάζα, μεταξύ αυτών και ο γιατρός Ahmad Qandil, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 ξεπερνά τις 58.000, εκ των οποίων οι 139 καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Πάνω από τους μισούς νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά.



Πηγή: skai.gr

