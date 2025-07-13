Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συρία: 6 νεκροί σε συγκρούσεις σε πόλη που κατοικείται κυρίως από Δρούζους

Συγκρούσεις μεταξύ φυλών Βεδουίνων και τοπικών μαχητών στην πόλη Σουέιντα που κατοικείται κυρίως από Δρούζους, έχουν προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων

Συρία

Συγκρούσεις μεταξύ φυλών Βεδουίνων και τοπικών μαχητών στην πόλη Σουέιντα που κατοικείται κυρίως από Δρούζους, στη νότια Συρία, έχουν προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων, μετέδωσε σήμερα τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Επικαλούμενος ιατρικές πηγές, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Sweida 24 κάνει λόγο για έναν προσωρινό απολογισμό με 6 νεκρούς, εκ των οποίων ένα παιδί, και περίπου 20 τραυματίες έπειτα από ένοπλες συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών στη συνοικία Μάκους, στην ανατολική πλευρά της πόλης".

Δεν υπάρχει επί του παρόντος αντίδραση από τις συριακές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συρία συγκρούσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark