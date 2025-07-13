Συγκρούσεις μεταξύ φυλών Βεδουίνων και τοπικών μαχητών στην πόλη Σουέιντα που κατοικείται κυρίως από Δρούζους, στη νότια Συρία, έχουν προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων, μετέδωσε σήμερα τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Επικαλούμενος ιατρικές πηγές, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Sweida 24 κάνει λόγο για έναν προσωρινό απολογισμό με 6 νεκρούς, εκ των οποίων ένα παιδί, και περίπου 20 τραυματίες έπειτα από ένοπλες συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών στη συνοικία Μάκους, στην ανατολική πλευρά της πόλης".

Δεν υπάρχει επί του παρόντος αντίδραση από τις συριακές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.