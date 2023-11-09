Υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο πολιτικός ηγέτης της, Ισμαήλ Χανίγια και ο πρώην ηγέτης της Χάλεντ Μεσάαλ, έφτασαν σήμερα Πέμπτη στο Κάιρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών της Αιγύπτου, Άμπας Κάμελ, και συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι πληροφορίες ήθελαν τον Χανίγια να συναντιέται την Τρίτη και με τον Ρετζέπ Ερντογάν, οι οποίες όμως διαψεύστηκαν από την τουρκική προεδρία.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

