Δικαστής στη Χιλή διέταξε χθες Δευτέρα να συλληφθούν και να προφυλακιστούν πέντε πρόσωπα, ανάμεσά τους πρώην δικάστρια η οποία σήμερα είναι εγκατεστημένη στο Ισραήλ, για την οποία εκκρεμεί να υποβληθεί αίτημα έκδοσης, στο πλαίσιο υπόθεσης που συνδέεται με την τραγωδία των παράνομων υιοθεσιών βρεφών, τα οποία πουλιούνταν στο εξωτερικό έναντι δεκάδων χιλιάδων δολαρίων από το 1950 ως το 1990.

Υπολογίζεται πως περίπου 20.000 ανήλικα παιδιά δόθηκαν σε οικογένειες στο εξωτερικό από γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς ή δικαστές, που συχνά χειραγωγούσαν φτωχές γυναίκες –ή τους έλεγαν ψευδώς πως τα νεογέννητα ήταν νεκρά–, για τους τα πάρουν, κατά δικαστική έρευνα.

Στην πλειονότητά τους, οι υποθέσεις αυτής της φύσης καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ (1973-1990).

Ο δικαστής Αλεχάντρο Αγκιλάρ, που έχει αναλάβει να χειριστεί όλους τους ανοικτούς φακέλους της υπόθεσης αυτής, διέταξε να συλληφθούν και να προφυλακιστούν πέντε κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους η πρώην δικάστρια Ιβόν Γκουτιέρες. Καθώς αυτή η τελευταία ζει στο Ισραήλ, θα χρειαστεί η υποβολή αιτήματος έκδοσης, σύμφωνα με την απόφασή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη δικαιοσύνη.

Την Κυριακή, η Χιλή και το Ισραήλ έθεσαν σε ισχύ διμερή συμφωνία έκδοσης.

Η Ιβόν Γκουτιέρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για σύσταση και συμμορία, απαγωγή ανηλίκων και κατάχρηση εμπιστοσύνης από πρόθεση για την παράνομη υιοθεσία στις ΗΠΑ το 1983 δυο ανηλίκων από το Σαν Φερνάντο, νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

Με βάση στοιχεία έρευνας που είχε αρχίσει το 1983, στην κοινότητα αυτή δρούσε εγκληματική οργάνωση που είχαν ιδρύσει η δικάστρια, δικηγόροι, ιερέας, μέλη κοινωνικών οργανώσεων και του υγειονομικού προσωπικού.

Το κύκλωμα αυτό είχε σκοπό «να αποσπά ή να κλέβει παιδιά με κερδοσκοπικούς σκοπούς», προκειμένου να τα πουλήσει «εκτός της χώρας», εξηγείται στην απόφαση του δικαστή Αγκιλάρ.

Τα παιδιά αυτά στάλθηκαν προς «διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ», όπου οικογένειες πλήρωσαν την εποχή κάπου 50.000 δολάρια γι’ αυτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.