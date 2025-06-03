Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο υπήκοοι Ιαπωνίας δολοφονήθηκαν στην Κίνα

Η υπόθεση πιθανόν οφειλόταν σε επιχειρηματική διένεξη των θυμάτων με γνωστά τους πρόσωπα, ανέφερε η κινεζική αστυνομία σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο

Αστυνομία - Κίνα

Δυο Ιάπωνες δολοφονήθηκαν στη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, όπου ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, μετέδωσε σήμερα το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο την πρεσβεία της χώρας στο Πεκίνο.

Η κινεζική αστυνομία ενημέρωσε το ιαπωνικό προξενείο στη Σενγιάνγκ για τις δολοφονίες την 25η Μαΐου, προσθέτοντας πως η υπόθεση πιθανόν οφειλόταν σε επιχειρηματική διένεξη των θυμάτων με γνωστά τους πρόσωπα, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Ιαπωνία Δολοφονία προξενείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark