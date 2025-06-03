Δύο υπήκοοι Ιαπωνίας δολοφονήθηκαν στην Κίνα

Δυο Ιάπωνες δολοφονήθηκαν στη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, όπου ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, μετέδωσε σήμερα το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο την πρεσβεία της χώρας στο Πεκίνο.

Η κινεζική αστυνομία ενημέρωσε το ιαπωνικό προξενείο στη Σενγιάνγκ για τις δολοφονίες την 25η Μαΐου, προσθέτοντας πως η υπόθεση πιθανόν οφειλόταν σε επιχειρηματική διένεξη των θυμάτων με γνωστά τους πρόσωπα, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

