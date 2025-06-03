Γουατεμάλα: Δικαστήριο διατάσσει να συλληφθούν η γενική εισαγγελέας και πρώην υπουργός της Κολομβίας

Δικαστήριο της Γουατεμάλας διέταξε χθες Δευτέρα να συλληφθούν νυν και πρώην κορυφαίοι αξιωματούχοι της Κολομβίας, η γενική εισαγγελέας και πρώην υπουργός, κατηγορώντας τους για διαφθορά στο πλαίσιο του σκανδάλου της βραζιλιάνικης κατασκευαστικής εταιρείας Οντεμπρέχτ, σύμφωνα με την εισαγγελία στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης που αφορούν τη γενική εισαγγελέα Λους Αδριάνα Καμάργο και τον πρώην υπουργό Άμυνας –πλέον διορισμένο πρεσβευτή στο Βατικανό– Ιβάν Βελάσκες.

Και οι δυο τους είχαν διατελέσει κορυφαία στελέχη της Διεθνούς Επιτροπής κατά της Ατιμωρησίας στη Γουατεμάλα (CICIG), που υποστηριζόταν από τον ΟΗΕ.

Ο γουατεμαλτέκος εισαγγελέας Ραφαέλ Κουρουτσίτσε κατηγόρησε τον κ. Βελάσκες πως «ευνόησε επιχειρηματίες της κατασκευαστικής εταιρείας Οντεμπρέχτ» και προκάλεσε έτσι «ζημία στο δημόσιο» της Γουατεμάλας που κατ’ αυτόν ανέρχεται σε «τρία δισεκατομμύρια κετσάλ», ή αλλιώς περίπου 340 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Κουρουτσίτσε, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ για «διαφθορά», ανέφερε πως τα δυο πρόσωπα αυτά διέπραξαν ποινικά αδικήματα όπως «σύσταση και συμμορία, παρακώλυση της δικαιοσύνης, άσκηση αθέμιτης επιρροής και αθέμιτη σύμπραξη».

Ο Ιβάν Βελάσκες ήταν ο επικεφαλής της CICIG, που πλέον έχει διαλυθεί, από το 2013 ως το 219. Η Λους Αδριάνα Καμάργο ήταν υπεύθυνη για τις έρευνες και τις δίκες στην οντότητα αυτή από το 2014 ως το 2017. Και οι δυο τους τυπικά έχουν ποινική ασυλία, καθώς δρούσαν στο πλαίσιο της εντολής της CICIG, μέρους του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Η CICIG δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις αρχές να εξαρθρώσουν εγκληματικές δομές εντός του κράτους της Γουατεμάλας. Διώχτηκε από τη χώρα από το 2019 και διαλύθηκε με απόφαση του προέδρου την εποχή, του συντηρητικού λαϊκιστή Τζίμι Μοράλες.

Διαδραμάτισε καίριο ρόλο το 2015 στην αποκάλυψη του πολύκροτου σκανδάλου απάτης και διαφθοράς στα τελωνεία της Γουατεμάλας που είχε οδηγήσει στην παραίτηση του προέδρου την εποχή, του Ότο Πέρες (2012-2015), καθώς ο στρατηγός ε.α. κατηγορήθηκε πως ήταν ο υποκινητής και βασικός ωφελούμενος καταχρήσεων.

Ο κ. Βελάσκες, που ετοιμάζεται να αναλάβει καθήκοντα πρεσβευτή στο Βατικανό, αντέκρουσε μέσω X όσα ισχυρίστηκε ο εισαγγελέας Κουρουτσίτσε και εξέφρασε «την αλληλεγγύη» του σε πολλούς πολίτες της Γουατεμάλας «που εξανάγκασε να εξοριστούν» η εισαγγελία επιδιδόμενη σε διωγμό σε βάρος τους, ειδικά πρώην εισαγγελικών λειτουργών και δικαστών που αγωνίζονταν κατά της διαφθοράς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εισαγγελία της Γουατεμάλας κινεί ποινική διαδικασία σε βάρος του κολομβιανού πρώην υπουργού Άμυνας. Το είχε ήδη αποπειραθεί, ανεπιτυχώς, το 2023.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας καταδίκασε με τη σειρά του τις διώξεις που ασκήθηκαν με πρωτοβουλία του γουατεμαλτέκου εισαγγελέα Κουρουτσίτσε, στην οποία βλέπει «επίθεση σε θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς δικαιοσύνης» και «του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.