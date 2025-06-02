Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σήμερα στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη να δώσουν η μία στην άλλη, την επόμενη εβδομάδα, λίστες με τα άτομα που θέλουν να συμπεριληφθούν στην σχεδιαζόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν να ανταλλάξουν 1.000 αιχμαλώτους, με δυνατότητα ανταλλαγής επιπλέον 200 αιχμαλώτων πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος είπε ότι υπήρξε επίσης συμφωνία για την επιστροφή των σορών των νεκρών στρατιωτικών και πως αυτό απαιτεί προσεκτική προετοιμασία.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έδωσαν στους Ρώσους ομολόγους τους μια λίστα με σχεδόν 400 παιδιά, τα οποία θέλουν η Ρωσία να επιστρέψει στην Ουκρανία σημειώνοντας πως η ρωσική αντιπροσωπεία συμφώνησε να εργαστεί για την επιστροφή μόνο 10 από αυτά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ουκρανική επιχείρηση την Κυριακή, με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης». Δήλωσε ότι η επιχείρηση βοήθησε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των εταίρων σχετικά με το ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμό της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.