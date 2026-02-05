Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουάσιγκτον και η Μπογοτά ανακοίνωσαν συνεργασία για την καταδίωξη τριών ισχυρών βαρόνων ναρκωτικών στην Κολομβία μετά την πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Γουστάβο Πέτρο.

Οι τρεις άνδρες ηγούνται οργανώσεων που κατηγορούνται για σημαντική εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κολομβία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Η δράση αυτών των οργανώσεων διατηρεί έναν εμφύλιο πόλεμο ετών στην Κολομβία, συνοδευόμενο από επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, βομβιστικές ενέργειες, εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς και απαγωγές εφήβων για στρατιωτική χρήση.

Η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και τον Γουστάβο Πέτρο είχε άμεσο αποτέλεσμα: οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κολομβίας ανακοίνωσαν τη δημιουργία συμμαχίας για το κυνήγι τριών από τους πιο ισχυρούς βαρόνους των ναρκωτικών της Κολομβίας.

Οι τρεις καταζητούμενοι ηγούν οργανώσεων με διαφορετική προέλευση, αλλά τους ενώνουν οι κατηγορίες για καθοριστικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Η εγκληματική τους δράση συντηρεί τον δεκαετίες μακρύ εμφύλιο πόλεμο της Κολομβίας, έναν πόλεμο που έχει οδηγήσει σε αμέτρητες τραγωδίες. Καθημερινές είναι οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι βομβιστικές ενέργειες, οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί και οι απαγωγές ανηλίκων που στρατολογούνται με τη βία.

Τα ψευδώνυμα των τριών καταζητούμενων – Τσικίτο Μάλο («κακό αγόρι»), Ιβάν Μορδίσκο και Παμπλίτο («μικρός Πάμπλο») – έχουν γίνει συνώνυμα της παρανομίας και της βίας στην περιοχή.

Ο Τσικίτο Μάλο και το Clan del Golfo

Ο Γιοβάνις δε Χεσούς Άβιλα Βιγιαδιέγο, γνωστός ως Τσικίτο Μάλο, ανέλαβε τα ηνία του ισχυρού καρτέλ Clan del Golfo μετά τη σύλληψη του Οτονιέλ το 2021. Η πτώση του Οτονιέλ, γνωστού κατά κόσμον ως Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, αποτέλεσε το σημαντικότερο πλήγμα κατά των καρτέλ μετά τον θάνατο του διαβόητου Πάμπλο Εσκομπάρ το 1993.

Μετά την έκδοση του Οτονιέλ στις ΗΠΑ, ο Τσικίτο Μάλο κέρδισε τη μάχη για την αρχηγία και επαναπροσδιόρισε τη δράση της οργάνωσης. Το Clan del Golfo, απόγονος ακροδεξιών παραστρατιωτικών κινημάτων της δεκαετίας του ’80 και ’90, αριθμεί πλέον 6.000-7.000 μέλη, σύμφωνα με τις αρχές, και δραστηριοποιείται σε διακίνηση κοκαΐνης, παράνομη εξόρυξη χρυσού και μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Ο Τσικίτο Μάλο, πρώην παραστρατιωτικός που αποχώρησε μετά τη συμφωνία αφοπλισμού το 2004, χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως «τεχνοκράτης» της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως δηλώνει η Ελίζαμπεθ Ντίκινσον του International Crisis Group, «σκέφτεται σαν επιχειρηματίας και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του καρτέλ».

Οι εσωτερικοί εχθροί του έχουν βρει βίαιο τέλος· ο «Σιόπας» σκοτώθηκε το 2023 και ο «Γκονσαλίτο» πνίγηκε πρόσφατα σε ποτάμι. Ο ίδιος εμφανίζεται σπάνια σε φωτογραφίες, συνήθως με προσεγμένο κοστούμι και ξυρισμένο κεφάλι.

Η δημόσια στοχοποίηση του από τη νέα σύμπραξη Ουάσιγκτον – Μπογοτά οδήγησε το Clan del Golfo σε διακοπή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Πέτρο, οι οποίες διεξάγονταν στο Κατάρ.

Ιβάν Μορδίσκο: Από αντάρτης στην κορυφή των καταζητούμενων

Ο Νέστορ Γρεγόριο Βέρα, γνωστός ως Ιβάν Μορδίσκο, ξεκίνησε ως μεσαίου επιπέδου αξιωματικός στον μαρξιστικό αντάρτικο στρατό των FARC και αναδείχθηκε σε θρυλική μορφή λόγω της δεξιότητάς του στα όπλα.

Αρνήθηκε να ακολουθήσει τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και ηγήθηκε παραστρατιωτικής ομάδας που επικεντρώθηκε στη διακίνηση ναρκωτικών και την αποψίλωση δασών για την κτηνοτροφία. Ως επικεφαλής της παράταξης EMC («κεντρικό γενικό επιτελείο» των FARC), βρίσκεται στην κορυφή της λίστας καταζητούμενων της Κολομβίας, με επικηρυγμένο ποσό σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Τον Απρίλιο του 2023 εμφανίστηκε δημόσια στη ζούγκλα, οπλισμένος με ισραηλινό τυφέκιο και ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Πέτρο – χωρίς αποτέλεσμα. Φορώντας μαύρα γυαλιά και στρατιωτικά ρούχα, εκφώνησε λόγο γεμάτο επαναστατικά συνθήματα.

Παμπλίτο: Η σκληρή γραμμή του ELN

Ο Παμπλίτο («μικρός Πάμπλο»), κατά κόσμον Γουστάβο Ανίβαλ Χιράλδο, είναι ηγετική φυσιογνωμία στη σκληροπυρηνική πτέρυγα του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), οργάνωσης με έμπνευση από τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τη θεολογία της απελευθέρωσης.

Με περισσότερα από 5.800 μέλη, ο ELN δρα σε πάνω από το 20% των κολομβιανών δήμων, κυρίως στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Οι πηγές εσόδων του περιλαμβάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών, εκμετάλλευση παράνομων ορυχείων και απαγωγές για λύτρα, ενώ θεωρείται μια από τις σημαντικότερες οργανώσεις στον υπόκοσμο της Λατινικής Αμερικής.

Ο Παμπλίτο, που το InSight Crime χαρακτηρίζει ως τον σημαντικότερο διοικητή του ELN σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, διαφωνεί με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, συμμετείχε στη διαπραγμάτευση με την κολομβιανή κυβέρνηση στην Αβάνα το 2018. Οι συζητήσεις διακόπηκαν μετά από αιματηρή επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο σε στρατιωτική σχολή στη Μπογκοτά το 2019, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε διατάξει ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.