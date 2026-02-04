Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Κλαν δελ Γκόλφο, το μεγαλύτερο κολομβιανό καρτέλ ναρκωτικών, ανέστειλε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, λόγω των συμφωνιών που υπέγραψε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Πέτρο και Τραμπ συμφώνησαν να εστιάσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε τρεις εγκληματίες αρχηγούς, συμπεριλαμβανομένου του Τσικίτο Μάλο, αρχηγού του καρτέλ, κάτι που το Κλαν χαρακτήρισε "παραβίαση της καλής πίστης" και των δεσμεύσεων της Ντόχας.

Το καρτέλ κατηγόρησε τον πρόεδρο Πέτρο ότι έθεσε τα προσωπικά του συμφέροντα πάνω από το γενικό συμφέρον, που είναι η ειρήνη στο έδαφος.

Το Κλαν δελ Γκόλφο (Clan del Golfo), το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, ανακοίνωσε την αναστολή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο Κατάρ με την κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή τις συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ του Πέτρο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Σύμφωνα με το καρτέλ, η εστίαση των στρατιωτικών ενεργειών και των πληροφοριών σε τρεις εγκληματίες αρχηγούς, συμπεριλαμβανομένου του Τσικίτο Μάλο –επικεφαλής του Κλαν δελ Γκόλφο– αποτελεί "παραβίαση της καλής πίστης και των δεσμεύσεων της Ντόχας", γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις.

Το Κλαν δελ Γκόλφο, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τον πρόεδρο Πέτρο ότι «έβαλε τα προσωπικά του συμφέροντα πάνω από το γενικό συμφέρον, που είναι η ειρήνη μέσα στα εδάφη».

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο λογαριασμός Χ, όπου δημοσιεύτηκε το μήνυμα, ανήκει στη συγκεκριμένη παραστρατιωτική οργάνωση, που αυτοαποκαλείται Στρατός Γκαϊτανίστας της Κολομβίας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κολομβιανής κυβέρνησης και του Κλαν δελ Γκόλφο ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στο Κατάρ, με στόχο τον αφοπλισμό του καρτέλ έναντι νομικών κινήτρων. Μέχρι σήμερα είχαν σημειωθεί μερικές συμφωνίες, κυρίως για την αποκλιμάκωση της βίας σε βορειοδυτικές περιοχές της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε πως οι Πέτρο και Τραμπ αποφάσισαν να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του Τσικίτο Μάλο, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του Κλαν μετά τη σύλληψη του Οτονιέλ τον Οκτώβριο του 2021 και την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Η συνεργασία Κολομβίας και ΗΠΑ θα ενταθεί επίσης στην καταδίωξη του Ιβάν Μορντίσκο, επικεφαλής της μεγαλύτερης συνιστώσας των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που είχε απορρίψει τη συμφωνία ειρήνης του 2016, καθώς και του Παμπλίτο, ηγέτη του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN).

Η νέα αυτή στρατηγική σηματοδοτεί μια αλλαγή στις σχέσεις ανάμεσα στην Κολομβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν δοκιμαστεί το προηγούμενο διάστημα από συχνές λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο προέδρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.