Με παρέμβαση του Τούρκου προέδρου Ερντογάν έκλεισε η μεταγραφή του διάσημου ποδοσφαιριστή Ενγκολό Καντέ στη Φενέρμπαχτσε.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η Φενέρμπαχτσέ ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για την παρέμβασή του στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στους Σαουδάραβες ιδιοκτήτες της Αλ Ιτιχάντ -ομάδα που ανήκε ο Καντέ- για να λυθούν τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων.

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαδέντιν Σαράν, ευχαρίστησε προσωπικά τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω της επίσημης σελίδας της Φενέρ μετά τη μεταγραφή του Καντέ, σημειώνει η εφημερίδα Hurriyet.

Στο μήνυμά του, ευχαριστούσε «τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκ μέρους μου και του συλλόγου μου, για τη σημαντική υποστήριξη που παρείχε ώστε να ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο αυτή η διαδικασία, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της Φενερμπαχτσέ όσο και του τουρκικού ποδοσφαίρου».

Η Φενερμπαχτσέ είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι, παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος είχε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που είχαν συμφωνηθεί, η μεταγραφή του Καντέ δεν πραγματοποιήθηκε.

Στη συνέχεια, αργά το βράδυ, ανακοινώθηκε ότι η όποια διαφορά είχε επιλυθεί και ότι ο Γάλλος αστέρας είχε γίνει επίσημα μέλος της Φενέρ.

Όταν η Αλ Ιτιχάντ άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή, η αντιπροσωπεία της Φενερμπαχτσέ, που βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία για περίπου 10 ημέρες, επισκέφθηκε τον Ερντογάν που βρισκόταν στην Τζέντα για επίσημη επίσκεψη και του ζήτησε να υποστηρίξει τη μεταγραφή. Ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος ήταν ενήμερος για το θέμα, έλυσε όλα τα εμπόδια για τη μεταγραφή με ένα τηλεφώνημα, και ο Καντέ έγινε επίσημα παίκτης της Φενερμπαχτσέ.

