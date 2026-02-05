Άνδρας 59 ετών άκουσε να του απαγγέλλεται ποινή ισόβιας κάθειρξης για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην πολιτεία Φλόριντα, στην τελική ευθεία της εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δικάστρια Αϊλίν Κάνον καταδίκασε τον Ράιαν Γουέσλι Ρουθ να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης και 84 μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή μετά την καταδίκη του από σώμα ενόρκων ομοσπονδιακού δικαστηρίου για όλες τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών της απόπειρας δολοφονίες υποψηφίου για την προεδρία και της επίθεσης εναντίον λειτουργών ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης.

Τη 15η Σεπτεμβρίου 2024, πράκτορες της υπηρεσίας προστασίας υψηλών προσώπων (Secret Service) πυροβόλησαν εναντίον ενόπλου που κρυβόταν σε έκταση με χαμηλή βλάστηση σε τομέα ιδιόκτητου γηπέδου γκολφ του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα των ακινήτων, του τότε ακόμη πρώην και υποψήφιου προέδρου Τραμπ, στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Με βάση το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στη δίκη, αστυνομικοί βρήκαν κατόπιν εφοδιασμένο με διόπτρα τουφέκι Norinco SKS (σ.σ. παραγόμενο στην Κίνα, με άδεια, αντίγραφο ημιαυτόματου τουφεκιού σοβιετικού σχεδιασμού), γεμάτο γεμιστήρα, ατσάλινες πλάκες για αλεξίσφαιρο γιλέκο και κάμερα προσαρμοσμένη στον φράκτη, στραμμένη στο σημείο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να παίξει γκολφ.

«Το σχέδιο του Ρουθ να δολοφονήσει μείζονα υποψήφιο για την προεδρία, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν χυδαία επίθεση εναντίον του δημοκρατικού συστήματός μας», σχολίασε ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ.

Ο εισαγγελέας Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες τόνισε ότι η ποινή «αντανακλά» τη «θεμελιώδη αλήθεια» ότι «η πολιτική βία είναι αντιαμερικανική και δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή».

Πηγή: skai.gr

