Με μια εντυπωσιακή τελετή ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι υποδέχτηκε στο Κάιρο τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποκαλώντας τον μάλιστα «αδελφέ μου, Ερντογάν».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ανακοινώθηκε συμφωνία στρατιωτικού πλαισίου Αιγύπτου - Τουρκίας, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος δώρισε στον Αλ Σίσι το τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο TOGG, με τον Αιγύπτιο ηγέτη να δηλώνει χαρακτηριστικά «αδελφός μου ο Ερντογάν».

Ο Ερντογάν συνοδευόταν στο ταξίδι στο Κάιρο από πολυπληθή ομάδα υπουργών, οι οποίοι υπέγραψαν συμφωνίες με τους Αιγύπτιους ομολόγους τους.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi’ye Togg hediye etti. pic.twitter.com/Pun7XcmifV — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 4, 2026

Η Hurriyet αναφέρεται στη νέα αμυντική συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Ισραήλ, με κοινό σχέδιο εναντίον drones και πυραύλων.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει: «H Ελλάδα επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ στο πλαίσιο ενός έργου ύψους 3,5 δισ. ευρώ, με την κωδική ονομασία 'Αχίλλειος Ασπίδα', για την ανάπτυξη πέντε διαφορετικών τύπων πυραυλικών συστημάτων κατά μήκος των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Τα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηρεί σκληρή γραμμή για τα 12 μίλια, σημειώνοντας πως ο Έλληνας πρωθυπουργός μιλάει για διάλογο, αλλά κάνει σκληρές δηλώσεις.

Το ρεπορτάζ του δικτύου A Haber ανέφερε: «O πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Τουρκία την επόμενη εβδομάδα. Δήλωσε πως θα έρθει πριν τις 15 Φεβρουαρίου, μίλησε για 11 ή 13 Φεβρουαρίου. Στη συνέντευξή του έδωσε μηνύματα διαλόγου, όμως δεν ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του με διάλογο, απείλησε πως η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, ενώ είχε πολλά μηνύματα προς την Τουρκία και τις σχέσεις με την Ευρώπη. [...]. Πάλι εξέφρασε το όνειρο των 12 μιλίων. Μίλησε και για διάλογο, αλλά έκανε και δηλώσεις που αυξάνουν την ένταση. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ΣΚΑΙ».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα τουρκικά ναυπηγεία - Αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ επισκέφθηκαν τουρκικά ναυπηγεία για ναυπήγηση φρεγατών για το ναυτικό των ΗΠΑ»

Τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Nέα ευκαιρία συνεργασίας ΗΠΑ - Toυρκίας. Υπάρχουν πληροφορίες πως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει ένα νέο ναυπηγικό πρόγραμμα πολεμικών πλοίων, έχει στρέψει την προσοχή του στην εθνική ναυπηγική βιομηχανία της Τουρκίας. [...] Ένα μήνα μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του Τραμπ, μια επιτροπή από τη Διοίκηση Ναυτικών Συστημάτων των ΗΠΑ επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη και το αρχηγείο Ναυπηγείων του Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ΜΕΕ, η επίσκεψη της αντιπροσωπείας ήταν σημαντική καθώς εξέτασε τις δυνατότητες της Τουρκίας στην παραγωγή ανταλλακτικών για το ναυπηγικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, όπως και στη ναυπήγηση επιπλέον φρεγατών για το ναυτικό των ΗΠΑ».

