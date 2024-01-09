Πακιστάν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε λίμνη

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε λίμνη, νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή Μπαχαουαλπούρ της επαρχίας Παντζάμπ, στο ανατολικό Πακιστάν.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ με προορισμό το Καράτσι. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια απότομη στροφή σε επαρχιακό δρόμο, με αποτέλεσμα το λεωφοφείο να πέσει σε λίμνη.

Δύο άνδρες και μια γυναίκα ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του λεωφορείου, ενώ 17 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των σωστικών συνεργείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.