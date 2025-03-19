Λογαριασμός
Επιδρομή drone της Ουκρανίας προκαλεί πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κρασναντάρ της Ρωσίας

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί εξαιτίας της φωτιάς, ωστόσο 30 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, γνωστοποίησαν οι περιφερειακές αρχές

Ουκρανία Στρατός

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε μικρής έκτασης πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων κοντά στο χωριό Καβκάζσκαγια, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί εξαιτίας της φωτιάς, η οποία είχε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, ωστόσο 30 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, γνωστοποίησαν οι περιφερειακές αρχές μέσω Telegram. «Οι εργασίες στην εγκατάσταση ανεστάλησαν», πρόσθεσαν.

