Επιδρομή drone της Ουκρανίας προκαλεί πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κρασναντάρ της Ρωσίας

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε μικρής έκτασης πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων κοντά στο χωριό Καβκάζσκαγια, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί εξαιτίας της φωτιάς, η οποία είχε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, ωστόσο 30 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, γνωστοποίησαν οι περιφερειακές αρχές μέσω Telegram. «Οι εργασίες στην εγκατάσταση ανεστάλησαν», πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.