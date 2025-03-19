Δούκας για σύλληψη Ιμάμογλου: «Φίλε Εκρέμ, είμαστε δίπλα σου»

Την στήριξή του στον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου που συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές εκφράζει με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του «είμαστε δίπλα σου» ενώ τονίζει πως η σύλληψή του «αποτελεί σοβαρό πλήγμα κατά της Δημοκρατίας».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Φίλε Εκρέμ, είμαστε δίπλα σου.

Με ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη και τη σύλληψη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου και 100 συνεργατών του.

Ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν, εκλεγμένος από το 54% των πολιτών της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται υπό κράτηση, κατηγορούμενος για βαριά αδικήματα.

Είναι το τελευταίο επεισόδιο, μιας σειράς διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά του φίλου Εκρέμ, με τελευταία την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου γεγονός που τον απέκλειε από την κούρσα για τη διεκδίκηση της προεδρίας της Τουρκίας.

Η σύλληψη εκλεγμένου δημάρχου και η αντικατάσταση από διορισμένο, αποτελεί σοβαρό πλήγμα κατά της Δημοκρατίας».



— Haris Doukas (@h_doukas) March 19, 2025

Πηγή: skai.gr

