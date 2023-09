Σοκ στις ΗΠΑ: Συνελήφθη διάσημη youtuber για κακομεταχείριση των παιδιών της - Έδινε... συμβουλές σε γονείς

Μια Αμερικανίδα πολύτεκνη μητέρα, γνωστή στο διαδίκτυο επειδή διατηρούσε ένα κανάλι στο YouTube, όπου παρουσίασε την καθημερινότητα της οικογένειάς της και την αυστηρή διαπαιδαγώγηση των παιδιών της, συνελήφθη και κρατείται με την κατηγορία της κακομεταχείρισης τους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στην πολιτεία Γιούτα.

Η Ρούμπι Φράνκι και η συνεργάτιδά της Τζόντι Χίλντεμπραντ συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Ίβινς, αφού ένα εξαθλιωμένο, πεινασμένο παιδί ζήτησε τη βοήθεια των γειτόνων.

«Ο ανήλικος ήταν εξαντλημένος και υποσιτισμένος, με ανοιχτές πληγές και έφερε αυτοκόλλητη ταινία γύρω από τα άκρα του. Ζητούσε φαγητό και νερό» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με το BBC, επρόκειτο για τον 12χρονο για της Φράνκι, που το έσκασε από το σπίτι πηδώντας από ένα παράθυρο. Η 10χρονη αδελφή του βρέθηκε από αστυνομικούς «σε παρόμοια κατάσταση υποσιτισμού» μέσα στο σπίτι. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Στις δύο γυναίκες ασκήθηκε δίωξη την Παρασκευή για κακομεταχείριση ανηλίκου με επιβαρυντικές περιστάσεις. Παραμένουν και σήμερα υπό κράτηση, σύμφωνα με την τοπική σωφρονιστική υπηρεσία.

Parenting YouTuber Ruby Franke, of '8 Passengers,' arrested on child abuse charges in Utah after her malnourished son escapes seeking help. Four children placed in care. Serious allegations emerge against the popular channel host. Justice in motion. #RubyFranke #ChildAbuse pic.twitter.com/LfmRCaTvZv

Η Ρούμπι Φράνκι, μητέρα έξι παιδιών, έγινε γνωστή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης μέσα από το κανάλι «8 Επιβάτες» που διατηρούσε στο YouTube και το οποίο πλέον έχει απενεργοποιηθεί. Εκεί παρουσίαζε την καθημερινότητα της οικογένειάς της και πρόβαλε τους αυστηρούς κανόνες που έθετε στα παιδιά της, μεταξύ των οποίων ήταν και η στέρηση της τροφής για τιμωρία. Σε αποσπάσματα από τα βίντεό της, που αναρτήθηκαν από άλλους χρήστες μετά τη σύλληψή της, η Φράνκι απειλούσε τα παιδιά ότι «θα έχαναν το προνόμιο της τροφής». Είχε βιντεοσκοπήσει έναν από τους γιους της να κοιμάται σε ένα πουφ επί πολλούς μήνες επειδή «έχασε το δωμάτιό του», έπειτα από μια κακόγουστη φάρσα που έκανε.

Η μεγαλύτερη κόρη της Φράνκι, η Σάρι, φέρεται ότι μετά τη σύλληψη της μητέρας της έκανε μια ανάρτηση στο Instagram γράφοντας ότι η ίδια και η οικογένειά της "χαίρονται πολύ που αποδίδεται δικαιοσύνη" στις ΗΠΑ. "Προσπαθούσαμε να το πούμε στην αστυνομία και στην πρόνοια επί πολλά χρόνια και χαιρόμαστε που τελικά αποφάσισαν να παρέμβουν", πρόσθεσε.

Το κανάλι «8 Επιβάτες» είχε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.

One of the children from a family known as ‘8 Passengers’ on YouTube climbed out of a window to ask a neighbor for help. The children were starving and covered in wounds. Ruby Franke has been accused of child abuse for years. Finally someone listened. pic.twitter.com/mDZWalon7w