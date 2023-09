Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα κόρη πρώην παίκτη του NBA – Έμεινε αβοήθητη στο δρόμο Κόσμος 19:02, 02.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η 24χρονη κοπέλα εκτοξεύτηκε από τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, και προσέκρουσε με δύναμη σε αυτοκίνητο και σκοτώθηκε επί τόπου