Συγκρούσεις στο Τελ Αβίβ μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων της κυβέρνησης της Ερυθραίας - Δεκάδες τραυματίες Κόσμος 18:50, 02.09.2023

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 39 ύποπτοι επειδή «επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και εκτόξευαν πέτρες» - Ανάμεσα στους τραυματίες και περίπου 30 αστυνομικοί