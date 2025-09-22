Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρακολούθησε το μνημόσυνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, από το θεωρείο του στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ, το οποίο βρισκόταν ψηλά πάνω από το γήπεδο και ήταν καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί, εθεάθη να συνομιλεί με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, τον κάποτε έμπιστο σύμβουλό του, εγείροντας εικασίες ότι οι δυο τους θα μπορούσαν να συμφιλιωθούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε τα χέρια και συνομίλησε με τον Μασκ, ο οποίος κάποτε ηγούνταν του λεγόμενου Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) του προέδρου.

Βίντεο των Τραμπ και Μασκ κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία ανήκει στον Μασκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ δώρισε περισσότερα από 270 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, κατακτώντας βασικές πολιτείες-κλειδιά για τον Ρεπουμπλικάνο. Μετά τις εκλογές, επέβλεψε την έναρξη του DOGE, μιας αμφιλεγόμενης πρωτοβουλίας που κατάργησε χιλιάδες κυβερνητικές θέσεις εργασίας, οι οποίες θεωρήθηκαν από τον οργανισμό ως μέρος ενός μοτίβου σπατάλης, απάτης και κατάχρησης.

Αλλά ο Μασκ ήρθε σε ρήξη με τον Τραμπ σχετικά με το εμβληματικό νομοσχέδιο του Λευκού Οίκου για τους φόρους και τις δαπάνες, το οποίο ο Μασκ χαρακτήρισε «αηδιαστικό βδέλυγμα», «εντελώς παράλογο και καταστροφικό». Η ασυνήθιστη διαμάχη, η οποία εκτυλίχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησε τον Μασκ να κατηγορήσει τον Τραμπ ότι κατονομάζεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπστιν» - έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπστιν. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «εξέταζε» την ιδέα της απέλασης του Μασκ.

Μετά τη διαμάχη, ο Μασκ έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει ότι ιδρύει το δικό του κόμμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει πολλά. Ο Μασκ στον λογαριασμό του στο X δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Τραμπ να κάθονται μαζί στο μνημόσυνο, γράφοντας στη λεζάντα: «Για τον Τσάρλι».

Δεν είναι γνωστό αν η συνάντηση της Κυριακής ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών από τότε που χώρισαν.

