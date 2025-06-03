Μασκ: Αηδιαστικό βδέλυγμα το «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο Τραμπ

Κατά του φορολογικού νομοσχεδίου του προέδρου Τραμπ, ξέσπασε και πάλι την Τρίτη ο Ίλον Μασκ, αλλά υψώνοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους, καθώς το αποκάλεσε «αηδιαστικό βδέλυγμα».

«Λυπάμαι, αλλά απλώς δεν το αντέχω άλλο. Αυτό το τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο δαπάνες για ημέτερους νομοσχέδιο του Κογκρέσου είναι ένα αηδιαστικό βδέλυγμα. Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε» έγραψε ο Μασκ.

It will massively increase the already gigantic budget deficit to $2.5 trillion (!!!) and burden America citizens with crushingly unsustainable debt https://t.co/dHCj3pprJO — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

Κατόπιν ο μεγιστάνας επανήλθε δριμύτερος:

«Θα αυξήσει κατά πολύ το ήδη τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα στα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια (!!!) και θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς πολίτες με ένα δυσβάσταχτο και μη βιώσιμο χρέος» σημείωσε, κατηγορώντας το Κογκρέσο ότι χρεοκοπεί τις ΗΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της SpaceX της Tesla και του X συνέχισε λίγο αργότερα:

«Το Κογκρέσο χρεοκοπεί την Αμερική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Congress is making America bankrupt https://t.co/cMP8XWO6dc — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη φορολογία τον προηγούμενο μήνα. Πλέον, ο Τραμπ προσπαθεί να περάσει το «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιό του και από τη Γερουσία, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών.

