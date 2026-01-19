Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 160 χριστιανοί απήχθησαν σε επίθεση ενόπλων σε εκκλησίες στη Νιγηρία

Περισσότεροι από 160 πιστοί απήχθησαν από ένοπλες συμμορίες που επιτέθηκαν σε δύο εκκλησίες σε απομακρυσμένο χωριό της Καντούνα, στη βόρεια Νιγηρία

Τουλάχιστον 160 χριστιανοί απήχθησαν σε επίθεση ενόπλων στη Νιγηρία

Περισσότεροι από 160 πιστοί απήχθησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσαν χθες Κυριακή ένοπλες συμμορίες με στόχο δύο εκκλησίες σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην πολιτεία Καντούνα, στη βόρεια Νιγηρία, σύμφωνα με έναν χριστιανό ιερέα και μια αναφορά ασφαλείας του ΟΗΕ που περιήλθε σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου

Η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής βιώνει μια αναζωπύρωση των μαζικών απαγωγών από τον Νοέμβριο, ωθώντας την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις την ημέρα των Χριστουγέννων στην πολιτεία Σοκότο, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ένοπλες ομάδες της Νιγηρίας ότι διώκουν χριστιανούς, τους οποίους χαρακτήρισε θύματα «γενοκτονίας».

«Οι επιτιθέμενοι έφτασαν σε μεγάλους αριθμούς, μπλόκαραν τις εισόδους στις εκκλησίες και ανάγκασαν τους πιστούς να βγουν στο δάσος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αιδεσιμότατος Τζόζεφ Χαγιάμπ, πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας για το βόρειο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νιγηρία Χριστιανοί εκκλησίες ΟΗΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark