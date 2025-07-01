Ο Τραμπ απειλεί με απέλαση τον Μασκ: «Θα πρέπει να το εξετάσουμε»

Σε νέα φάση περνά η σύγκρουση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την Τρίτη ότι «θα εξετάσει» το ενδεχόμενο απέλασης του γεννημένου στη Νότια Αφρική επιχειρηματία, έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου για την κριτική του Μασκ στο νομοσχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης.

«Δεν ξέρω», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε αν θα απελάσει τον επιχειρηματία που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και είναι πλέον Αμερικανός πολίτης, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να το εξετάσουμε».

Τα σχόλια του προέδρου αποτελούν το τελευταίο επεισόδιο στη διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο οποίος έχει εντείνει την κριτική του προς το φορολογικό νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών που επισπεύδει τη λήξη της φορολογικής έκπτωσης για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Μασκ είναι διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla Inc., της οποίας η μετοχή υποχώρησε πάνω από 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ο Τραμπ απέδωσε την αντίθεση του Μασκ στο νομοσχέδιο στην κατάργηση των επιδοτήσεων από τις οποίες επωφελούνται πολλές από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απειλές για απόσυρση των επιδοτήσεων από τις εταιρείες του Μασκ, απειλή που επανέλαβε και στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Μασκ είναι έξαλλος επειδή έχασε τις επιδοτήσεις, ενώ προειδοποίησε ότι «ο Ίλον μπορεί να χάσει πολύ περισσότερα από αυτό».

Ο Μασκ αντιτίθεται στο φορολογικό νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων, ενώ απείλησε ότι θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός τρίτου πολιτικού κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, έχει αρνηθεί ότι η αντίθεσή του βασίζεται στην προσπάθεια διατήρησης των κρατικών επιδοτήσεων προς τις εταιρείες του.

Οι δύο πρώην συνεργάτες έχουν έρθει σε δημόσια ρήξη με αφορμή τις επικρίσεις του Μασκ για το φορολογικό νομοσχέδιο, ανταλλάσσοντας προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και η αντιπαράθεση φάνηκε να καταλαγιάζει, τις τελευταίες ημέρες ο Μασκ επανήλθε, εξαπολύοντας συνεχή πυρά κατά του νομοσχεδίου, αναζωπυρώνοντας τη διαμάχη τους.

«Ίσως χρειαστεί να εξετάσει το DOGE τον Ίλον», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στο σχέδιο περικοπών του κράτους. «Το DOGE είναι το τέρας που ίσως χρειαστεί να επιστρέψει και να… καταβροχθίσει τον Ίλον. Δεν θα ήταν τρομερό;»



Πηγή: skai.gr

