Μασκ: Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Επσταϊν

Μια «πυρηνική βόμβα» μεγάλης πολιτικής εμβέλειας εξαπέλυσε το βράδυ της Πέμπτης ο Ίλον Μασκ, διατυπώνοντας μια πρωτοφανή κατηγορία κατά του πρόεδρου των ΗΠΑ. Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν, ανήρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο Χ, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ο λόγος που η λίστα δεν έχει δημοσιοποιηθεί.



«Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχει δημοσιοποιηθεί».

«Να έχεις μια όμορφη μέρα, Ντόναλντ Τραμπ!» σχολίασε χλευαστικά.

Mark this post for the future. The truth will come out. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

«Σημειώστε αυτήν την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί» πρόσθεσε με νόημα λίγο αργότερα ο μεγιστάνας, ενώ τάχθηκε υπέρ της παραπομπής του προέδρου.

«Υπό το φως της δήλωσης του προέδρου σχετικά με την ακύρωση των κυβερνητικών συμβάσεων μου, η SpaceX θα αρχίσει αμέσως να αποσύρει το διαστημόπλοιό της Dragon» δήλωσε ακόμα ο Ίλον Μασκ. Το διαστημόπλοιο του Μασκ είχε διασώσει δύο αστροναύτες οποίοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν εννιά μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) αν και αρχικά η αποστολή τους ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει οκτώ μέρες.



In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Ο Μασκ συνέχισε τις αναρτήσεις προβλέποντας ότι οι δασμοί του Τραμπ θα προκαλέσουν ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο

To Reuters αποκάλυψε μπαράζ συναντήσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων στον Λευκό Οίκο μετά την «καυτή πατάτα» του δισεκατομμυριούχου. Στόχος να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές επιπτώσεις από τα tweets του. Το πρακτορείο επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Ρίχνει τους τόνους ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε πάντως ότι επιχειρεί να ρίξει τους τόνους της βεντέτας με τον Μασκ. Ο Τραμπ προσπάθησε να δικαιολογήσει τον λόγο ύπαρξης του φορολογικού νομοσχεδίου, στο οποίο ο μέχρι πρότινος σύμμαχός του αντιδρά με οργή.



«Δεν με πειράζει που ο Ίλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει μήνες πριν. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα νομοσχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο Κογκρέσο. Πρόκειται για μια μείωση ρεκόρ στα έξοδα, 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, και η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει δοθεί ποτέ. Εάν αυτό το νομοσχέδιο δεν περάσει, θα υπάρξει αύξηση φόρων κατά 68%, και πράγματα πολύ χειρότερα από αυτό. Δεν δημιούργησα εγώ αυτό το χάος, είμαι απλώς εδώ για να ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. Αυτό βάζει τη χώρα μας σε μια πορεία μεγαλείου. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!»

Η απειλή του Τραμπ

Νωρίτερα, πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τερματίσει κρατικά συμβόλαια και επιδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στις εταιρείες του Μασκ.

«Ο πιο εύκολος τρόπος να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό μας είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα συμβόλαια του Ίλον», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Μέσα σε μόλις μία ώρα, η άλλοτε στενή συνεργασία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ίλον Μασκ μετατράπηκε σε ανοιχτό πόλεμο, με εκατέρωθεν προσωπικές επιθέσεις και ειρωνείες για ζητήματα από σοβαρά όπως οι κρατικές επιδοτήσεις έως σχεδόν φαιδρά, όπως... το αν ο Μασκ θα έπρεπε να καλύψει με μακιγιάζ το μαυρισμένο του μάτι.

Η διαμάχη πυροδοτήθηκε από τη νέα νομοθετική πρόταση του Τραμπ για δαπάνες και φόρους, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει επίθεση εναντίον του πρώην συμβούλου του ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησής του με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Ίλον», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ την Πέμπτη, προσθέτοντας με νόημα: «Τον έχω βοηθήσει πολύ». Η σύγκρουση των δύο ανδρών εκτυλίχθηκε σε πραγματικό χρόνο, με τον Ίλον Μασκ να απαντά μέσω της πλατφόρμας X:

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα έλεγχαν τη Βουλή και οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν μόνο 51-49 πλειοψηφία στη Γερουσία», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος, κάνοντας για πρώτη φορά τέτοια δήλωση περί της συμβολής του στην εκλογική νίκη Τραμπ. «Τέτοια αχαριστία», συμπλήρωσε.

Κατόπιν μεγιστάνας ανήρτησε δημοσκόπηση απειλώντας με... νέο κόμμα στο προφίλ του στο X, στέλνοντας μηνύματα κατά ριπάς εναντίον του πρώην συμμάχου του.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η πολύκροτη υπόθεση Επστάιν

O Τζέφρι Έντουαρντ Επστάιν ήταν Αμερικανός καταδικασμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων και πρώην χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Ο Επστάιν οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε την καριέρα του διδάσκοντας στο Dalton School στο Μανχάταν. Μετά την απόλυσή του από το σχολείο, εισήλθε στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, εργαζόμενος στην Bear Stearns σε διάφορα τμήματα, προτού τελικά ιδρύσει τη δική του εταιρεία. Συνδέθηκε με την ελίτ της αμερικανικής κοινωνίας, παντρεύτηκε αρκετές φορές και ήταν πατέρας πολλών παιδιών. Ο ίδιος και κάποιοι από τους συνεργάτες του στη συνέχεια τους κακοποιούσαν σεξουαλικά.



Το 2005, η αστυνομία στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα άρχισε να ερευνά τον Επστάιν όταν μια μητέρα τον κατηγόρησε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τη 14χρονη κόρη της. Ο Επστάιν ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε το 2008 από δικαστήριο της πολιτείας της Φλόριντα για εξώθηση παιδιού σε πορνεία. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι είχαν εντοπίσει 36 κορίτσια, μερικά μόλις 14 ετών, τα οποία ο Έπστιν φέρεται να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.



Ο Επστάιν συνελήφθη ξανά στις 6 Ιουλίου 2019, με κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη. Πέθανε στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019. Ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατο ως αυτοκτονία.

Διατηρούσε μακροχρόνιες σχέσεις με άνδρες της υψηλής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Μπιλ Κλίντον, Πρίγκιπα Ανδρέα, Δούκα της Υόρκης, και του Τραμπ. Ο Πρίγκιπας Ανδρέας ενοχοποιήθηκε για τη σχέση του με ανήλικη.

Πηγή: skai.gr

