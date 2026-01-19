Λογαριασμός
Χρήστος Μανδάς: Μετακομίζει στην Premier League ο Έλληνας πορτιέρο - Δανεικός στην Μπόρνμουθ

Χρήστος Μανδάς

Ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται ν’ αφήσει τη Ρώμη και να μετακινηθεί στην Αγγλία και το Μπόρνμουθ ώστε να δουλέψει και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα στο «Vitality Stadium».

Ο έγκριτος, Μπεν Τζέικομπς, αναφέρει στα social media πως ο Μανδάς βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τους «cherries», όπου θα παραχωρηθεί δανεικός από τη Λάτσιο με οψιόν αγοράς, η οποία θα οριστεί λίγο κάτω από τα 25 εκατομμύρια.

Η επιλογή της αγγλικής ομάδας ν’ αγοράσει τον Έλληνα πορτιέρε το καλοκαίρι θα γίνει υποχρεωτική, αν εκείνος πάρει τον χρόνο συμμετοχής που θα οριστεί στο συμβόλαιο και η αγγλική ομάδα καταφέρει να βρεθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

