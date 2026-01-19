Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να διευκρινίσει τη Δευτέρα αν θα έκανε χρήση βίας προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Καθώς κλιμακώνεται η ένταση γύρω από τις προσπάθειες του Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδία, ο ίδιος κράτησε τη Δευτέρα επιφυλακτική στάση ως προς το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει.

Ερωτηθείς αν θα χρησιμοποιούσε βία για την κατάληψη του ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας, απάντησε «κανένα σχόλιο», σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Ευρώπη να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και «όχι στη Γροιλανδία».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ερωτηθείς αν θα υλοποιήσει τις απειλές του, απάντησε κατηγορηματικά: «Θα το κάνω, 100%».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι η Νορβηγία «ελέγχει πλήρως» τη διαδικασία απονομής του Νόμπελ Ειρήνης, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.