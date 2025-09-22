Η ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ είναι... αντι-αμερικανική

Του Jason Bailey

Λίγα πολιτικά κείμενα είναι τόσο ευρέως παρεξηγημένα, παρερμηνευμένα και ψευδώς διαδεδομένα όσο το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για χρόνια, κάθε φορά που μια δημόσια προσωπικότητα αντιμετώπιζε αντιδράσεις και συνέπειες για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσια σχόλια ή ακόμα και ιδιωτικές δηλώσεις που προσβάλλουν τους ανθρώπους, αυτοαποκαλούμενοι υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου επέμεναν ότι τα δικαιώματα του Πρώτου Τροποποιητικού Συντάγματος των συμπατριωτών τους παραβιάζονταν.

Το επιχείρημά τους ήταν λανθασμένο, διότι η έντονη αντίδραση για κακή συμπεριφορά – που έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, μια ιδιωτική εταιρεία να διακόψει τις σχέσεις της με μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα – αφορά την αγορά και όχι την κυβέρνηση.

Έχω όμως καλά νέα για τους υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου και την κατάργηση της κουλτούρας της ακύρωσης: μια σαφής περίπτωση πραγματικής παραβίασης του Πρώτου Τροποποιητικού Συντάγματος – η ομοσπονδιακή κυβέρνηση περιορίζει την ελευθερία του λόγου ενός ατόμου και του εργοδότη του – εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή. Το άτομο αυτό είναι ο Tζίμι Κίμελ, του οποίου η βραδινή εκπομπή έχει ανασταλεί επ' αόριστον από το πρόγραμμα του ABC, μετά από απειλές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ.

Αυτές οι απειλές προκλήθηκαν από τα σχόλια που έκανε ο Kίμελ στον εναρκτήριο μονόλογό του στο «Jimmy Kimmel Live!» τη Δευτέρα το βράδυ. «Φτάσαμε σε νέα χαμηλά επίπεδα το Σαββατοκύριακο», είπε, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς και να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Όποια και αν είναι η άποψή σας για την ακρίβεια των σχολίων του Kίμελ, είχε κάθε δικαίωμα να τα κάνει. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα σχόλιά του δεν ήταν σε καμία περίπτωση ασεβή προς τον ίδιο τον Kερκ, για τον οποίο ο παρουσιαστής είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά του μετά τον θάνατό του την περασμένη εβδομάδα. Αλλά ο Καρ προφανώς διαφώνησε. Ενώ βρισκόταν στο podcast του δεξιού influencer Μπένι Τζόνσον την Τετάρτη, ο Καρ απείλησε ανοιχτά το ABC με έρευνα και αντίποινα από την FCC, χρησιμοποιώντας την κλισέ γλώσσα μιας κακής ταινίας γκάνγκστερ.

«Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», είπε ο Καρ με ειρωνικό ύφος. «Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να λάβουν μέτρα για τον Kίμελ, αλλιώς η FCC θα έχει επιπλέον δουλειά μπροστά της».

Πρότεινε επίσης «αυτοί οι αδειοδοτημένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς να αντιδράσουν», επειδή «διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιβληθούν πρόστιμα ή να τους ανακληθεί η άδεια από την FCC». Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφές – ούτε τα σημάδια ότι είχε γίνει αντιληπτό. Μέσα σε λίγες ώρες, η Nexstar, η μεγαλύτερη ιδιοκτήτρια τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα «προλάβει» πιθανό ατόπημα του «Jimmy Kimmel Live! «στο άμεσο μέλλον».

Η Sinclair Broadcasting, μια ιδιοκτήτρια τοπικών θυγατρικών, γνωστή για τα συντηρητικά τοπικά ειδησεογραφικά της άρθρα, ακολούθησε γρήγορα το παράδειγμά της, οδηγώντας τα στελέχη της ABC να σταματήσουν την εκπομπή του Kίμελ, τουλάχιστον για την ώρα.

Μετά από το περιστατικό με τον Στήβεν Κόλμπερτ τον Ιούλιο, αυτό σημαίνει ότι δύο παρουσιαστές βραδινών εκπομπών – και οι δύο ανοιχτά επικριτικοί απέναντι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του – έχουν απομακρυνθεί από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα σε διάστημα μικρότερο των 90 ημέρών. Αλλά αυτό που κάνει την υπόθεση Κίμελ διαφορετική, και πολύ πιο ανατριχιαστική από την απόλυση του Κόλμπερτ είναι η αμεσότητα και η προφανής παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τα κίνητρα και τα παιχνίδια εξουσίας πίσω από την ακύρωση του The Late Show With Stephen Colbert ήταν ασαφή, θαμμένα σε παρασκηνιακές συμφωνίες και συμβιβασμούς, επιτρέποντας στο CBS να επιμείνει ότι η λήξη της εκπομπής δεν οφειλόταν στις αντι-Τραμπ απόψεις του Κόλμπερτ, αλλά σε οικονομικά ζητήματα.

Εδώ δεν υπάρχει καμία αδιαφάνεια. Ο επικεφαλής της FCC απείλησε με πρόστιμα και ανακλήσεις αδειών τους μεμονωμένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και το δίκτυο ABC, αν ο Kίμελ συνέχιζε να εκπέμπει. Μέσα σε λίγες ώρες – σε μια κίνηση που μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως δειλή και άνανδρη – το δίκτυο και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δέχτηκαν την πρόκληση και τον σίγησαν.

Μόλις όλες οι πλευρές συναίνεσαν, ο επικεφαλής της FCC ένωσε τις δυνάμεις του με τον πρόεδρο για να γιορτάσουν τη νίκη τους. Και γιατί να μην το κάνουν; Είχαν πετύχει αυτό που ήταν πιθανώς ο πραγματικός στόχος: να κόψουν από τον αέρα μια ακόμη φωνή εναντίον του Τραμπ. Το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει στο όνομα του Kερκ – ενός ανθρώπου που οι ίδιοι που επευφημούσαν την απομάκρυνση του Kίμελ επέμεναν την τελευταία εβδομάδα ότι ήταν πολεμιστής της ελευθερίας του λόγου – είναι υποκρισία ανώτατου βαθμού.

Αυτό που έχουν κοινό οι ακυρώσεις των εκπομπών των Kίμελ και Κόλμπερτ είναι οι προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων. Η εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert ακυρώθηκε δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, και του δικηγόρου του με τον Καρ και έναν δικηγόρο της FCC για να συζητήσουν την επικείμενη συγχώνευση της εταιρείας με την Paramount, τη μητρική εταιρεία του δικτύου του Kόλμπερτ, CBS.

Αυτό συνέβη αμέσως μετά τη συμφωνία του δικτύου για 16 εκατομμύρια δολάρια για μια εντυπωσιακά αβάσιμη αγωγή που ο πρόεδρος Τραμπ είχε καταθέσει εναντίον του CBS News. Ομοίως, το ABC έδωσε στον Tραμπ 15 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια δική του ασήμαντη αγωγή πέρυσι - και, τι να λέμε, η Nexstar, η πρώτη εταιρεία που υπέκυψε στην πίεση του Καρ, βρίσκεται στη μέση μιας συγχώνευσης που θα απαιτήσει την έγκριση της FCC.

Είναι όλα συγκλονιστικά διεφθαρμένα, ακόμα και για τα δεδομένα αυτής της κυβέρνησης. Μετά την απομάκρυνση του Kίμελ, ο Καρ δήλωσε στον Σον Χάνιτι του Fox News ότι η FCC θα επιβάλει «την υποχρέωση του δημόσιου συμφέροντος», αλλά αυτό που πραγματικά βλέπουμε είναι μια έξαρση της εκφοβισμού των κριτικών φωνών, η οποία δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι ο Τραμπ είπε ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές «δεν επιτρέπεται» να τον κριτικάρουν και πρότεινε να ανακληθούν οι άδειες των σταθμών αν το έκαναν.

Ο πρόεδρος έτρεξε με την υπόσχεση της εκδίκησης και τηρεί αυτή την υπόσχεση, οπότε μπορεί να είναι δύσκολο για τους υποστηρικτές του να αντισταθούν στο να συμμετάσχουν στη χαρά του για το «owning the libs» (να νικήσει τους φιλελεύθερους). Ωστόσο, οι Αμερικανοί όλων των πολιτικών πεποιθήσεων πρέπει να σκεφτούν τι διακυβεύεται με την αποσιώπηση του Κίμελ – και τι κινδυνεύουμε να χάσουμε – αν μια τόσο κατάφωρη και αναμφισβήτητα αντισυνταγματική συμπεριφορά όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και ενθαρρύνεται.

* Ο Jason Bailey είναι κριτικός και ιστορικός κινηματογράφου. Είναι ο συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου «Gandolfini: Jim, Tony, and the Life of a Legend».

Πηγή: The Washington Post

