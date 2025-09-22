Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ ως «μεγάλο Αμερικανό ήρωα» και «μάρτυρα» κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον δεκάδων χιλιάδων πενθούντων σε επιμνημόσυνη δέηση στην Αριζόνα.

Ο Τραμπ ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην κατάμεστη εκδήλωση την Κυριακή, στην οποία κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκαν στην πολιτική κληρονομιά του Κερκ μετά τον θάνατό του, από πυροβολισμούς στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία, έζησε με τόλμη και επιχειρηματολόγησε με λαμπρό τρόπο», είπε ο Τραμπ στο πλήθος στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ κοντά στο Φοίνιξ.

PRESIDENT TRUMP: "He was assassinated because he lived bravely, he lived boldly, and he argued brilliantly without apology." pic.twitter.com/cMyzJfYnE0 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, εκφώνησε επίσης μια συγκινητική ομιλία στην οποία είπε ότι είχε συγχωρέσει τον φερόμενο ως δολοφόνο του συζύγου της.

«Ο σύζυγός μου, ο Τσάρλι, ήθελε να σώζει νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς αυτός που του πήρε τη ζωή», είπε, προσθέτοντας: «Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι μίσος».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έκαναν ουρά για ώρες έξω από το στάδιο πριν από την εκδήλωση, με κάποιους μάλιστα να έχουν κάνει κάμπινγκ από το προηγούμενο βράδυ για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Πολλοί φορούσαν καπέλα του κινήματος Make America Great Again (MAGA), άλλοι είδη με το εμπορικό σήμα του Τραμπ και κόκκινες, άσπρες και μπλε στολές.

Μέσα στο στάδιο, η ατμόσφαιρα έμοιαζε με θορυβώδη πολιτική συγκέντρωση με μουσική από χριστιανικά συγκροτήματα ξεσηκώνοντας το πλήθος των σχεδόν 100.000 ατόμων.

🚨 ABSOLUTE CHILLS.



Tens of thousands of people just sang all at once during worship at Charlie Kirk's memorial.



Wow.



They wanted a movement to roll over and back down - but got this instead. pic.twitter.com/RN6fOBaTwq — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονταν μέλη της οργάνωσης του Κερκ, Turning Point USA, γνωστές προσωπικότητες του συντηρητικού κινήματος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν στο έργο του Κερκ και τη δεξιά χριστιανική κοσμοθεωρία του.

Οι περισσότεροι ομιλητές μίλησαν για την ανάγκη να συνεχιστεί το έργο του 31χρονου και τόνισαν τη μεγάλη του προσφορά καθ' όλη τη διάρκεια της πεντάωρης εκδήλωσης. Ο Κερκ, ο οποίος συζητούσε με φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο στη Γιούτα όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από μια κοντινή ταράτσα, χαρακτηρίστηκε επανειλημμένα ως «μάρτυρας».

Κάποιοι ομιλητές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο θάνατός του θα αναζωογονήσει περαιτέρω τη συντηρητική ροπή στην Αμερική, η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχυρή θέση δεδομένης της κυριαρχίας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και του ελέγχου των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

«Την ημέρα που πέθανε ο Τσάρλι, άγγελοι έκλαψαν, αλλά αυτά τα δάκρυα μετατράπηκαν σε φωτιά στις καρδιές μας», δήλωσε ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. «Οι εχθροί μας δεν μπορούν να κατανοήσουν τη δύναμή μας».

«Ο Τσάρλι δεν βοήθησε απλώς, έκανε τη νικηφόρα διαφορά, σας το εγγυώμαι αυτό», δήλωσε η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

«Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτόν», είπε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο πλήθος, το οποίο συχνά ξεσπούσε σε συνθήματα «ΗΠΑ, ΗΠΑ».

«Το καταλαβαίνουμε από εδώ», πρόσθεσε, συζητώντας την πολιτική κληρονομιά του Κερκ.

Πολλά βασικά πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ μίλησαν στη σκηνή, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

«Τον συγχωρώ»

Ακολούθησε η σύζυγος του Κερκ, η Έρικα, η οποία δάκρυζε καθώς περιέγραφε τη σχέση της και ορκίστηκε να συνεχίσει το έργο του συζύγου της, καθώς ορίστηκε η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Turning Point USA μετά τον θάνατό του.

«Είδα την πληγή που έβαλε τέλος στη ζωή του», είπε. «Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη και έναν τεράστιο πόνο στην καρδιά που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε.»

«Τις τελευταίες 10 ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντίθετα, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σε αυτή τη χώρα, είδαμε αναγέννηση», είπε η Έρικα.

Στη συνέχεια είπε ότι είχε συγχωρέσει τον φερόμενο ως δολοφόνο του συζύγου της, τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον. «Αυτόν τον άντρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή αυτό έκανε ο Χριστός και αυτό θα έκανε ο Τσάρλι».

If you watch one thing today, let it be this — the truly remarkable display of grace and compassion from Mrs. Erika Kirk as she forgives her husband's assassin because that's what Christ would do.



We love you, Erika. pic.twitter.com/EsSUgeJx1F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025

Τραμπ: Γίγαντας της γενιάς του

Υπήρξε μια θορυβώδης υποδοχή όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή μετά την Έρικα Κερκ.

🚨BREAKING: Audience bursts into chants of "USA, USA, USA" as President Trump enters the Arena for Charlie Kirk's Tribute Ceremony. pic.twitter.com/lJzOVPawDM — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 21, 2025

Επανειλημμένα επαίνεσε τον Τσάρλι Κερκ, ενώ αναφέρθηκε σε πολιτικά θέματα, όπως η εγκληματικότητα στις αμερικανικές πόλεις, χλευάζοντας τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.

«Είναι πλέον μάρτυρας για την ελευθερία της Αμερικής», είπε ο Τραμπ για τον Κερκ. «Ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους όλων όσοι είναι εδώ σήμερα όταν λέω ότι κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι. Και ούτε η ιστορία θα το κάνει».

Ο πρόεδρος είπε στη συνέχεια ότι διαφωνεί με τον Κερκ σε ένα πράγμα. «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για αυτούς», είπε, προκαλώντας γέλια. «Σε αυτό διαφωνώ με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς».

As a Christian, one thing I love about Trump is how shameless he is about saying "Love my enemies? No way man, I hate those guys!"



So cool how the honesty allows the conversation to actually happen, rather than a bunch of pious platitudes.pic.twitter.com/6Dw4w1CNOT — Giff Lasta (@GiffLasta) September 22, 2025

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης σε αυτό που αποκάλεσε «ριζοσπαστική αριστερά» και κατηγόρησε την αριστερά για τη βία στη χώρα.

Trump:



Violence comes largely from the left. You don't hear that from too many people, do you? pic.twitter.com/rP1nLCMhOn — Clash Report (@clashreport) September 21, 2025

Στο τέλος της ομιλίας του, στην οποία περιέγραψε τον Κερκ ως «γίγαντα της γενιάς του», ο Τραμπ ενώθηκε στη σκηνή με την Έρικα Κερκ και την αγκάλιασε καθώς το πλήθος χειροκροτούσε.

NOW: President Trump and Erika Kirk embrace at the conclusion of a moving memorial service honoring Charlie Kirk’s life, legacy, and lasting impact. pic.twitter.com/n8dSqPY8Ma — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Aκραίες πολιτικές διαιρέσεις

Η βαθιά κομματική εκδήλωση αντανακλούσε το πώς ο θάνατος του Κερκ έφερε στο φως τις ακραίες πολιτικές διαιρέσεις στην Αμερική, με πολλούς στη δεξιά πλευρά να ρίχνουν την ευθύνη στην αριστερά για την υποκίνηση της πολιτικής βίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την καταστολή αυτού που αποκαλεί «ριζοσπαστική αριστερά», κάτι που έχει προκαλέσει κατηγορίες ότι ο θάνατος του Κερκ χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την παραβίαση των πολιτικών ελευθεριών από την κυβέρνηση.

Ο Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου, αλλά οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει το κίνητρο της δολοφονίας.

Ο Κερκ ήταν 18 ετών όταν συνίδρυσε την Turning Point USA, μια φοιτητική οργάνωση που επικεντρώθηκε στη διάδοση συντηρητικών ιδεών στις πανεπιστημιουπόλεις.

Διεξήγαγε συζητήσεις σε πανεπιστημιουπόλεις και έγινε γνωστός για το μαχητικό του στυλ. Αποσπάσματα από αυτές τις ομιλίες του δημιούργησαν ένα τεράστιο κοινό - περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και 7 εκατομμύρια στο TikTok - που τον βοήθησαν να κινητοποιήσει τους νέους να ψηφίσουν υπέρ του Προέδρου Τραμπ.

Ενώ ενθάρρυνε τους νέους συντηρητικούς, τα σχόλιά του για θέματα όπως η φυλή και το έγκλημα προκάλεσα αντιδράσεις. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος οπλοκατοχής, εναντιώθηκε σθεναρά στις αμβλώσεις και ήταν επικριτικός απέναντι στα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση

LIVE NOW: Building A Legacy, Remembering Charlie Kirk https://t.co/AAuFzwObpi — Turning Point USA (@TPUSA) September 21, 2025

