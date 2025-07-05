Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την δημιουργία του «Κόμματος της Αμερικής»

Μία ημέρα αφού ρώτησε τους followers του στο Χ αν πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιλον Μασκ ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Κόμματος της Αμερικής».
«Με έναν λόγο 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε:», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Χ.
«Σήμερα, δημιουργείται το Κόμμα της Αμερικής για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.