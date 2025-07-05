Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε την δημιουργία του «Κόμματος της Αμερικής»

Μία ημέρα αφού ρώτησε τους followers του στο Χ αν πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιλον Μασκ ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Κόμματος της Αμερικής».

«Με έναν λόγο 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε:», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Σήμερα, δημιουργείται το Κόμμα της Αμερικής για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

