Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας ολοκλήρωσε την εγκατάσταση σαρωτών ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιβάτες μπορούν πλέον να μεταφέρουν υγρά έως δύο λίτρα και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους.

Το Χίθροου ανέφερε ότι είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει εγκαταστήσει την τεχνολογία αυτή για όλους τους επιβάτες.

Ακολουθεί τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ, του Μπρίστολ, του Γκάτγουικ και του Εδιμβούργου που έχουν ήδη καταργήσει τον κανόνα των 100 ml, σημειώνει το Sky News.

Οι κανόνες ασφαλείας των αεροδρομίων σχετικά με τα υγρά εισήχθησαν το 2006, μετά από μια αποτυχημένη τρομοκρατική απόπειρα ανατίναξης αεροσκαφών που πετούσαν από το Λονδίνο προς τις ΗΠΑ με αυτοσχέδιες υγρές βόμβες.

Τα υγρά στις χειραποσκευές περιορίστηκαν σε 100 ml και έπρεπε να βρίσκονται σε πλαστικές σακούλες, ενώ οι επιβάτες έπρεπε να αφαιρούν τις μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τάμπλετ και φορητούς υπολογιστές, από τις αποσκευές τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας.

Το Χίθροου εκτιμά ότι οι σαρωτές θα εξοικονομήσουν σχεδόν 16 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες ετησίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Thomas Woldbye, δήλωσε: «Όλοι οι επιβάτες του Χίθροου μπορούν πλέον να αφήνουν τα υγρά και τους φορητούς υπολογιστές τους στις αποσκευές τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας, καθώς γινόμαστε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που εφαρμόζει την τελευταία τεχνολογία σάρωσης ασφαλείας. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για τον έλεγχο και περισσότερο χρόνο για να απολαύσουν το ταξίδι τους -και εκατομμύρια λιγότερες πλαστικές σακούλες μίας χρήσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.