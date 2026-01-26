Η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» είχε τραγικό απολογισμό, με 4 εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους και 8 ακόμη άτομα να νοσηλεύονται τραυματισμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στα Τρίκαλα ο Ευτύχης Μπλέτσας είχε καταγράψει από αέρος τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου με τη χρήση του προσωπικού του drone.

Πηγή: skai.gr

