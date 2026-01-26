Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύλληψη 16χρονου μαθητή ΕΠΑΛ στη Γλυφάδα που βρέθηκε να φέρει τρία μαχαίρια και έναν κόφτη μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Συνελήφθη και ο πατέρας του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στη σύλληψη ενός 16χρονου μαθητή στη Γλυφάδα προχώρησε η αστυνομία, καθώς πάνω του βρέθηκαν τρία μαχαίρια και ένας κόφτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 16χρονο μαθητή ΕΠΑΛ ο οποίος φέρεται να κουβαλούσε πάνω του τα τρία μαχαίρια και τον κόφτη, ενώ βρισκόταν εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Παράλληλα οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

