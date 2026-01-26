Για τον άγριο ξυλοδαρμό του από 2 άγνωστους κουκουλοφόρους το βράδυ της Πέμπτης , έξω από σπίτι του στον Βόλο, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο εκδότης της εφημερίδας «Μαγνησίας», Αρχιμίδης Καρεκλίδης.

Όπως αποκάλυψε, ακόμα δεν υπάρχει ταυτοποίηση των δραστών, ούτε εξέλιξη στις έρευνες, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι μετά τον ξυλοδαρμό του «δυστυχώς, η αστυνομία δεν προέβη ούτε στα αυτονόητα».

Μετά την καταγγελία που έκανε ο κος Καρεκλίδης, οι αστυνομικές αρχές δεν διερευνήσαν καν την περιοχή, ούτε πήραν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες, ούτε έψαξαν για στοιχεία στις κάμερες της περιοχές.

Περιγράφοντας πώς έγινε η επίθεση, ο εκδότης δήλωσε ότι του την «είχαν στημένη» οι δύο κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του και μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, του επιτέθηκαν με στοχευμένα χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ωστόσο, όπως είπε, οι δύο δράστες δεν του μετέφεραν κάποιο προφορικό μήνυμα: «δεν μου είπαν κάτι, δεν άκουσα κάτι αλλά υπήρχαν περίοικοι που άκουσαν φωνές, αυτό θα αποδειχθεί».

«Κάποιοι ενοχλήθηκαν από τα πολιτικά ρεπορτάζ»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εκδότη, η επίθεση πιθανότατα σχετίζεται από την «ενόχληση» που έχει προκαλέσει σε κάποιους το πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ της εφημερίδας σχετικά με ζητήματα του Βόλου.

Μάλιστα, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πάνω από 150 μηνήσεις και αγωγές, από συγκεκριμένα πρόσωπα, για τις οποίες έχει σε όλες δικαιωθεί.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε καμία απειλή ή προειδοποίηση εναντίον του.

Ο κος Καρεκλίδης κατήγγειλε επίσης στον ΣΚΑΪ ότι πολιτικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Βόλου υποκινούν σε βία εις βάρος τους.

«Διεγείρουν διαρκώς τους οπαδούς τους να μας τραμπουκίζουν και να μας εξυβρίζουν» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατία».

Δείτε στην συνέντευξη του εκδότη της εφημερίδας «Μαγνησίας» στην εκπομπή LiveYou:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.