Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Λαμία, με δύο δράστες να μπαίνουν σε ένα μίνι μάρκετ και να κλέβουν μπίρες, τις οποίες ωστόσο επέστρεψαν μετά!
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, δύο άνδρες που είχαν σταματήσει έξω από το μίνι μάρκετ με αλάρμ, μπήκαν μέσα, και γέμισαν δύο τσάντες με τσιγάρα, μπίρες και άλλα πράγματα. Όταν ο υπάλληλος γύρισε την πλάτη του, άρπαξαν τις τσάντες, βγήκαν έξω χωρίς να πληρώσουν, μπήκαν στο αμάξι και εξαφανίστηκαν.
Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραλίγο να προκαλέσουν και τροχαίο.
Αλλά η σημαντική λεπτομέρεια είναι πως αφού ταυτοποιήθηκαν, παρενέβη ο τοπικός πρόεδρος των Ρομά και οι δράστες επέστρεψαν τα προϊόντα που έκλεψαν.
