Σε επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους εξ επαφής πυροβολισμούς και τον θάνατο του 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με μία άκρως επιθετική ανάρτηση στο Truth Social, θεωρεί δράστη τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω του, λέγοντας ότι είχε δύο επιπλέον γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπολύει τα «πυρά» του εναντίον του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

«Αυτό είναι το όπλο του ενόπλου, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμάτους γεμιστήρες!), και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί – Τι είναι όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επετράπη να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης τους απέλυσαν;», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος και συνεχίζει:

«Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, που ήταν να προστατέψουν τα μέλη της ICE. Η ICE έπρεπε να προστατευτεί — Δεν είναι εύκολο πράγμα! Γιατί η Ilhan Omar (σ.σ. γερουσιαστής της Μινεσότα) έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την κάποτε σπουδαία Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής νομισματικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομων εγκληματιών που τους επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία μέσω της Πολιτικής Ανοικτών Συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί που ανήκουν! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας».

Και συνεχίζει: «Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια κάλυψη για αυτήν την κλοπή και την απάτη. Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντίθετα, αυτοί οι υποκριτές πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να ψάχνουν για τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αφήστε τους πατριώτες του ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και έχουν εκδιωχθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα».

Να σημειώσουμε ότι λίγα λεπτά πριν την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι τοπικές αρχές στη Μινεσότα ανακοίνωσαν ότι ο 37χρονος που έχασε τη ζωή του απο τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, ήταν Αμερικανός πολίτης και διέθετε νόμιμη άδεια για το όπλο του.

Πηγή: skai.gr

