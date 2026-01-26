Η Κίνα κάλεσε τη Δευτέρα τους πολίτες της να μην ταξιδέψουν στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του σεληνιακού νέου έτους, της μακρύτερης δημόσιας αργίας, καθώς η οργή του Πεκίνου, για μια δήλωση που έκανε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι στις αρχές Νοεμβρίου σχετικά με τη δημοκρατικά κυβερνούμενη Ταϊβάν, δεν υποχωρεί.

Αναφερόμενο σε «αύξηση των εγκλημάτων που στοχεύουν Κινέζους πολίτες» και σεισμούς, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι υπήκοοι «αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές για την ασφάλειά τους στην Ιαπωνία», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το Πεκίνο έχει εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις μετά τη δήλωση της Τακαΐτσι τον Νοέμβριο, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει τη στρατιωτική αντίδραση της Ιαπωνίας, σημειώνει το Reuters.

Η δήλωση εξόργισε το Πεκίνο, το οποίο αντέδρασε με περιορισμούς στις εξαγωγές, ακυρώσεις πτήσεων και δηλητηριώδη σχόλια στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε το Τόκιο για μια «συντριπτική» στρατιωτική ήττα σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει βία για να παρέμβει στην Ταϊβάν.

Οι μεγάλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Air China, China Eastern και China Southern Airlines, παρέτειναν τη Δευτέρα τις πολιτικές δωρεάν αλλαγών και ακυρώσεων για πτήσεις που σχετίζονται με την Ιαπωνία έως τις 24 Οκτωβρίου. Οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν για πρώτη φορά τις πολιτικές αυτές τον Νοέμβριο, μετά τη δήλωση της Τακαΐτσι, και τον περασμένο μήνα τις παρέτειναν έως τον Μάρτιο.

Ο αριθμός των Κινέζων τουριστών στην Ιαπωνία μειώθηκε κατά 45% τον Δεκέμβριο, αλλά ο συνολικός αριθμός για το 2025 έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα πέρσι.

Πηγή: skai.gr

