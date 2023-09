Συνάντηση Μακρόν - Μελόνι με κύριο θέμα το μεταναστευτικό Κόσμος 16:07, 26.09.2023 linkedin

Σε δηλώσεις του το περασμένο Σάββατο, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ιταλία πρέπει να τύχει ευρωπαϊκής στήριξης και ότι είναι ανάγκη να εξαρθρωθούν τα δίκτυα διακινητών ανθρώπων που δρουν στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής