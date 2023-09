Κηδεία του Τζόρτζιο Ναπολιτάνο: Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Ιταλό πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας - «Παρών» και ο Μακρόν - Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται, στην βουλή της Ρώμης, η τελετή της πολιτικής κηδείας του Ιταλού πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 98 ετών.

The Duchess of Edinburgh is currently attending the State Funeral of the former Italian President Giorgio Napolitano in the Palazzo Madama 🇮🇹 pic.twitter.com/dSPlxxVyze