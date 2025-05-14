Συνάντηση Ιράν-ΕΕ την Παρασκευή για τα πυρηνικά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Συνάντηση με Ευρωπαίους διπλωμάτες θα έχει την Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το Reuters είχε αναφέρει από την Τρίτη ότι η Τεχεράνη θα διεξάγει συνομιλίες με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, με αντικείμενο την πυρηνική συμφωνία του 2015.

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση στην Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει νέα επίθεση εχθές κατά του Ιράν, κατηγορώντας το ότι προσπαθεί να δυναμιτίσει την περιοχή.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη αποτελεί «την πιο καταστροφική δύναμη» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι «ψευδής».

