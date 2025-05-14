Το Δικαστήριο της ΕΕ στηρίζει το αίτημα των NY Times για πρόσβαση στα μηνύματα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τον Άλμπερτ Μπουρλά για την αγορά εμβολίων της Pfizer στην πανδημία.

Το δεύτερο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απορριφθεί το αίτημα των New York Times για πρόσβαση στα μηνύματα που αντάλλαξαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, σχετικά με την αγορά εμβολίων COVID-19 αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι New York Times ανέφεραν ότι τα μηνύματα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 11ης Μαΐου 2022, στο αποκορύφωμα της πανδημίας, θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συμφωνίες εμβολίων αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η δημοσιογράφος Ματίνα Στεβή των New York Times είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσβαση σε όλα τα γραπτά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Άλμπερτ Μπουρλά, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 11ης Μαΐου 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την αίτηση της εφημερίδας με την αιτιολογία ότι δεν είχε στην κατοχή της τα έγγραφα που ζητήθηκαν. Οι New York Times ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο της EE να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής.

Στη συνέχεια η αμερικανική εφημερίδα προσέφυγε κατά της Κομισιόν.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ δήλωσε ότι η Επιτροπή «δεν εξήγησε επαρκώς γιατί έκρινε ότι τα γραπτά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προμήθειας εμβολίων κατά της Covid-19 δεν περιείχαν σημαντικές πληροφορίες».

Η ύπαρξη των μηνυμάτων, τα οποία η Επιτροπή αρχικά δεν επιβεβαίωσε, αποκαλύφθηκε σε συνέντευξη που έδωσε η von der Leyen στους New York Times το 2021.

Ωστόσο, η Κομισιόν δήλωσε στο δικαστήριο στο Λουξεμβούργο κατά την ακρόαση πέρυσι ότι το περιεχόμενό τους δεν ήταν αρκετά σημαντικό για να χαρακτηριστούν ως έγγραφα, επομένως δεν ήταν καταχωρημένα και διαθέσιμα για κοινοποίηση σε δημοσιογράφους.

Στη δήλωσή του, το δικαστήριο πρόσθεσε: «Η Επιτροπή δεν μπορεί απλώς να δηλώσει ότι δεν κατέχει τα ζητούμενα έγγραφα, αλλά πρέπει να παράσχει αξιόπιστες εξηγήσεις που θα επιτρέψουν στο κοινό και στο Δικαστήριο να κατανοήσουν γιατί αυτά τα έγγραφα δεν μπορούν να βρεθούν».

To Reuters μετέδωσε ότι η Κομισιόν αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία θα δίνει λεπτομερείς εξηγήσεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

