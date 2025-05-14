Τηλεδιάσκεψη Τραμπ, Ερντογάν, αλ Σάρα και Σαλμάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχαν την Τετάρτη συνάντηση και τηλεδιάσκεψη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σημειώνεται ότι η τηλεδιάσκεψη δεν είχε γίνει ευρέως γνωστή νωρίτερα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που είναι αντίθετος στις επαφές Τραμπ - αλ Σάρα, δείχνει να βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Σύρο ομόλογό του στο Ριάντ στην πρώτη τους συνάντηση.

Ο Λευκός Οίκος και τα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη συνάντηση, αλλά δεν έχουν ακόμη δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενό της.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια του Επενδυτικού Φόρουμ Σαουδικής Αραβίας-ΗΠΑ 2025 στο Ριάντ ότι θα διατάξει την άρση των «βάναυσων και εξουθενωτικών» κυρώσεων των ΗΠΑ στη Συρία για να δώσει στη χώρα «μια ευκαιρία για μεγαλείο». Το Ισραήλ είναι κάθετα αντίθετο στην άρση των κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο πάντως, ο Τραμπ προέτρεψε τον αλ Σάρα να υπογράψει τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» (Abraham Accords) με το Ισραήλ, αλλά να συνδράμει τις ΗΠΑ ώστε να αποτραπεί η ανάκαμψη του ISIS.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι η απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας είναι ιστορικής σημασίας, ανέφερε το Anadolu.

Δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Δαμασκό στην καταπολέμηση τρομοκρατικών ομάδων, ιδίως του ISIS. Ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι πιστεύει ότι η απόφαση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Συρίας θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες που έχουν επίσης επιβάλει κυρώσεις.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει μια σταθερή, ευημερούσα Συρία που δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

Επανέλαβε την ετοιμότητα της Τουρκίας να βοηθήσει στην κράτηση τρομοκρατών του ISIS (σήμερα τους κρατούν οι Kούρδοι) και να πιέσει για εκεχειρία στη Γάζα και ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση, ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας να σταματήσει ο κύκλος της βίας στη Γάζα συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι έχει έρθει η ώρα να τεθεί τέλος στην ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα.

Η άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού ήταν μία από τις βασικές επιδιώξεις της Άγκυρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη, ξεκινώντας μια περιοδεία στον Κόλπο που θα περιλαμβάνει επισκέψεις στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα στις 10 το βράδυ στον συριακό λαό ανακοίνωσε η συριακή προεδρία.

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ιστορική σύνοδο κορυφής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας θα συναντηθεί σύντομα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για να ενισχύσουν τον διμερή συντονισμό μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σάρα, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ της χώρας.

