Η ΕΕ ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μιλώντας στο BFM ο Γάλλος ΥΠΕΞ σημείωσε πως η ΕΕ εργάζεται και για περαιτέρω, αυστηρότερες κυρώσεις σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Η προκαταρκτική συμφωνία για τις νέες κυρώσεις σφραγίστηκε το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ και αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από τους υπουργούς Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα.

Η Ουγγαρία, η οποία είχε επικρίνει έντονα τους οικονομικούς περιορισμούς κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Euronews, δεν εξέφρασε αντιρρήσεις για το νέο πακέτο κυρώσεων, ενώ οι παρασκηνιακές συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών έγιναν χωρίς σημαντικές αντιπαραθέσεις, αναφέρουν διπλωμάτες.

Οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο κυρίως τον «σκιώδη στόλο» που έχει αναπτύξει το Κρεμλίνο για να παρακάμψει τους δυτικούς περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου και να διατηρήσει μια πηγή εσόδων που είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής, το μπλοκ έχει βάλει στο στόχαστρο 153 δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας, σε όλα τα οποία έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε λιμάνια και υπηρεσίες της ΕΕ. Στις κυρώσεις προστίθενται σχεδόν 200 πλοία επιπλέον, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ξεπερνά τα 350.

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης 75 άτομα και εταιρείες που εμπλέκονται στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και πάνω από 30 εταιρείες που θεωρούνται ύποπτες για την προμήθεια της Μόσχας με αγαθά διπλής χρήσης, που οι δυτικοί σύμμαχοι έχουν απαγορεύσει, δήλωσαν διπλωμάτες.

Απαγορεύονται επίσης οι εξαγωγές χημικών προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πυραύλων.

Σημειώνεται πως ο νέος γύρος κυρώσεων έρχεται την ώρα που ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσκαλεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι μαζί του για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει αν ο Ρώσος πρόεδρος θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

